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Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер

Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 11:02
Сообщество : Кино
Метки: Реакция   видео   кино   клинт иствуд   револьвер   фильм   
2022
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Знаменитому актеру Клинту Иствуду подарили револьвер Colt Peacemaker 1872, с которым он снимался в фильме 1964 года "За пригоршню долларов". Пожилой 90-летний мужчина решил вспомнить молодость и немного поигрался c оружием.

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Метки: Реакция   видео   кино   клинт иствуд   револьвер   фильм   
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Сергей 2 часа назад
пара оборотов на указательном пальце конечно же сенсация!
Мне бросилось в глаза, как он тщательно осмотрел оружие на предмет безопасности использования. Однозначно, красафчик!
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7k
Сергей 4 минуты назад
Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьверПосмотреть
Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер
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27k
Игорь 2 часа назад
Блондинчик!

Ощущение такое, что бокал он держал менее уверенно, чем потом револьвер!


А ещё не по теме. Как же у меня пригорает, когда вижу везде эти плятские смартфоны закрывающие всё. Ну блин смотрите вы уже на жизнь не в дырку камеры, а глазами. Моменты жизненные на то и даются нам, чтобы смотреть глазами, запоминать и вспоминать потом. А не перепосчивать в соцсети, листать в галерее и думать удалить/не удалить...
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