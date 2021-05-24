Руки-то помнят: Клинт Иствуд и его реакция на тот самый револьвер

2022
1
1
Знаменитому актеру Клинту Иствуду подарили револьвер Colt Peacemaker 1872, с которым он снимался в фильме 1964 года "За пригоршню долларов". Пожилой 90-летний мужчина решил вспомнить молодость и немного поигрался c оружием.
Есть ещё порох в пороховницах!
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная реакция кота на сигнализацию
- Кот, который умеет решать проблемы
- Девушка пытается решить задачку на сообразительность
- Забавный розыгрыш сотрудницы офиса
- Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину
36
Понравилось36
Новости партнёров
Мне бросилось в глаза, как он тщательно осмотрел оружие на предмет безопасности использования. Однозначно, красафчик!
Ощущение такое, что бокал он держал менее уверенно, чем потом револьвер!
А ещё не по теме. Как же у меня пригорает, когда вижу везде эти плятские смартфоны закрывающие всё. Ну блин смотрите вы уже на жизнь не в дырку камеры, а глазами. Моменты жизненные на то и даются нам, чтобы смотреть глазами, запоминать и вспоминать потом. А не перепосчивать в соцсети, листать в галерее и думать удалить/не удалить...