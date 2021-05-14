Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину

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Автомобилист остановился возле придорожного кафе, чтобы купить шашлыка. Перед приемом пищи от захотел помыть руки и был сильно удивлен, когда ему указали в сторону непримечательного с виду туалета.
Видео необходимо смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
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Аборигены срущие в вёдра и ямы за 3 года переняли опыт и сделали так же.
И чтоб оборудование не разворовали.
Правда, теперь это уже не секрет... )