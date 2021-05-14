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Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину

Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 09:26
Метки: Реакция   видео   кафе   необычно   неожиданно   туалет   
13858
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Автомобилист остановился возле придорожного кафе, чтобы купить шашлыка. Перед приемом пищи от захотел помыть руки и был сильно удивлен, когда ему указали в сторону непримечательного с виду туалета.

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Метки: Реакция   видео   кафе   необычно   неожиданно   туалет   
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64  комментария
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21k
Сибиряк 8 часов назад
Первое что я сделал купив дачу это выкопал септик и обустроил нормальные бытовые условия.
Аборигены срущие в вёдра и ямы за 3 года переняли опыт и сделали так же.
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5k
Эх, Вася, Вася Час назад
Действительно удивило, но как владелец подобного "удобства" (всю жизнь в деревне живу) задался вопросом: а как в холодное время года? Когда за бортом минус вся система встанет.
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146k
anthrax 2 часа назад
Молодцы.Креативнинько.
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940
Сергей 2 часа назад
Ссылка coub.com
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−78
Иосиф 3 часа назад
Простые советские люди привыкли ходить на очко. А здесь уже цивилизация. Конечно это удивляет.
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846
Гарик 3 часа назад
Может кто-то не поверит, но даже в [мат] живут люди.
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1k
Вероника- Мара Лутс 3 часа назад
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4k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
В итоге он осознал, что он обычное быдло, руки вытер об себя, а поссал снаружи на стенку туалета.
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3k
Вова 4 часа назад
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941
Ярослав Трегубов 4 часа назад
Блин я думал он сейчас как минимум в Нарнию попадёт, или в альтернативную вселенную , а это всего лишь туалет.
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10k
Джон Уик 5 часов назад
Там таки через щели задувает.
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3k
Zhora 5 часов назад
Ну а что не так ? Явно культурные люди, сделали для людей. Я думаю и бизнес у них в порядке будет. Как сказал какой-то мудрый человек - убирать говно не стыдно. Стыдно жить в говне.
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1k
Виктор 5 часов назад
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18k
BiZ 5 часов назад
правильно делают. у меня тоже все в таком духе. все должно быть удобно и должно работать. ниьуя понять не могу своих же родителей. все детство мучился и все мучались со всякой херней. пока до сортира во дворе дойдешь, по голове тремя яблоками получишь, ведро холодной воды за шиворот поймаешь, посрешь в ведро - вся жопа в общем говне. домой руки мыть - единственный сраный кран с ледяной водой. и так ьлядь 20 лет. свой дом поставил - все как в квартире сразу же сделал. купил баню, привезли печь с баком для воды. спрашиваю - наьуя он? - чтоб мыться. каменный век еьучий. провел водопровод в баню сам за полдня и все. стоимость копейки.
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2k
NIS 5 часов назад
Эх , ещё бы газ провести ..)
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88k
сапер Водичка 6 часов назад
Ссылка vk.com
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27k
Кот Баюн 6 часов назад
Но ведь зимой все это вымерзает, особенно вода в кране
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827
Антон Александров 6 часов назад
Красавцы. Это чтоб все не ходили туда такой вид неприметный.
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1k
Thyme 6 часов назад
Напомнило старый фильм:
Ссылка my.mail.ru
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10k
net 6 часов назад
Сраный сартир это когда в голове нас.рано, а у нормального человека всегда будет пусть недорого, но чисто и аккуратно, всё для людей.
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−36
православный майонез 7 часов назад
вот а вы говорите, что в РФ все плохо...завидуй, пиндосия и гейропа
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