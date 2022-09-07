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Сообщество Без кота и жизнь не та 1402 поста • 445 подписчиков подписаться
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Рыжий-бесстыжий: коту чем-то не понравилась дружелюбная девушка

Рыжий-бесстыжий: коту чем-то не понравилась дружелюбная девушка

Автор:
07 сентября 2022 10:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   встреча   животные   кот   неожиданно   прогулка   
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Не все котики одинаковы ласковы и приветливы. Девушка встретила во время прогулки рыжего кота, однако он оказался не таким безобидным добряком, каким выглядел на первый взгляд.
Кот воспользовался моментом и атаковал девушку.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   встреча   животные   кот   неожиданно   прогулка   
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14  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
Животные видят душу... видать не такая уж девушка дружелюбная... Маска лишь.
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Axel 3 минуты назад
Она гладила его без уважения!
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37
Sata33 18 минут назад
видимо что-то с запахом ...
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1k
Alexander 22 минуты назад
У тещи такая же долбанутая кошка. После таких закидонов я к ней совсем не подхожу.
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9k
Maddy8 22 минуты назад
Почему так? Просто инстинкт?
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11k
Dihydrogen Monoxide 24 минуты назад
немытая европа? )) мож рыбой пахло? )))
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9k
Игорь Полчаса назад
.......руки мыла перед тем как меня, такого красавца гладить?
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−117
Валерий Петров Полчаса назад
по хорошему курс прививок от бешки теперь
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−50
1k
Светлана 39 минут назад
Может девушка пахнет собакой или чем то неприятным для котейки
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6k
ГГалка 43 минуты назад
это он от избытка эмоций. мой котэ тоже в долю секунды после мурчания может сделать кусь
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70k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Запахло селёдкой, кот решил, что это еда...
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13k
banzai7 Час назад
Чтобы укусить девушку, сначала надо помяукать.
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