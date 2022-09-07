Рыжий-бесстыжий: коту чем-то не понравилась дружелюбная девушка

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Не все котики одинаковы ласковы и приветливы. Девушка встретила во время прогулки рыжего кота, однако он оказался не таким безобидным добряком, каким выглядел на первый взгляд.
Кот воспользовался моментом и атаковал девушку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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