Кот-экстремал напугал своих хозяев

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Пушистый любитель острых ощущений удивил хозяев своим поступком. Он без особых раздумий прыгнул со второго этажа в доме и отправился по своим делам.
Хозяева, без паники. Всё так и было задумано.
Источник:
АНТИФИШКИ
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