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Сообщество Без кота и жизнь не та 1413 постов • 447 подписчиков подписаться
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Кот-экстремал напугал своих хозяев

Кот-экстремал напугал своих хозяев

Автор:
20 сентября 2022 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   высота   животные   кот   неожиданно   прикол   прыжок   
284
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Пушистый любитель острых ощущений удивил хозяев своим поступком. Он без особых раздумий прыгнул со второго этажа в доме и отправился по своим делам.
Хозяева, без паники. Всё так и было задумано.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   высота   животные   кот   неожиданно   прикол   прыжок   
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6  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 57 минут назад
Так в запасе ещё 8 жизней...
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9k
Izrin Maria 16 минут назад
Это придурки-хозяева дома напугали кота, который зашёл в гости.
Как можно так орать!
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19k
ЦСКА 19 минут назад
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28k
Григорий 20 минут назад
А я вижу вот эту картинку
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16k
Топпер Харли 50 минут назад
-1
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27k
Levyathan 2 часа назад
У меня прошлым летом кошка с 6-го этажа улетела. Оставил москитную сетку отодвинутой, вылезла и свалилась. Упала на козырек подъезда. Думал, хана кошатине. Ни фига. Два сломанных когтя и ушиб лапы.
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