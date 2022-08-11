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Сообщество Без кота и жизнь не та 1377 постов • 442 подписчика подписаться
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Мужчина снял необычную прогулку кота

Мужчина снял необычную прогулку кота

Автор:
11 августа 2022 09:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   ограждение   прикол   прогулка   
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Кот с невозмутимым видом измеряет длину ограждения. А может быть просто решил поиграть в змейку?

Заодно и почесался

Грациозность и пластичность! Ещё одно доказательство того, что коты – это жидкость.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   ограждение   прикол   прогулка   
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21k
Егор 59 минут назад
Ссылка coub.com
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10k
Самка Хорька 5 минут назад
Потерялся котик! Рыженький! Нашедшему гарантируется вознаграждение!
Ю.Д. Куклачев
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1k
Витя Есенин 9 минут назад
Давно никому не секрет кот это жидкость.
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237
Лютый вам Бетховен 58 минут назад
А как иначе на противоположную сторону попасть, по земле? Скукота...
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Dobriy drug

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