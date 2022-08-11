Мужчина снял необычную прогулку кота

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Кот с невозмутимым видом измеряет длину ограждения. А может быть просто решил поиграть в змейку?
Заодно и почесался
Грациозность и пластичность! Ещё одно доказательство того, что коты – это жидкость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ю.Д. Куклачев