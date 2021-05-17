А всего 11 лет прошло

Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой

Неожиданная встреча рыбака с аллигатором

Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте

Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику

Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты