А всего 11 лет прошло

Как за одиннадцать лет изменилось отношение.
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
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Тут не надо ничего добавлять..
Одного принимают в партию. Комиссия задаёт ему вопросы, и среди них: "Были ли колебания по поводу генеральной линии партии?"
Он стоит, думает: скажешь да - не примут, скажешь нет - не поверят. Наконец говорит: "Были, но только вместе с генеральной линией партии".