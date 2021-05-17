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Сообщество Жить в России 4379 постов • 746 подписчиков подписаться
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А всего 11 лет прошло

А всего 11 лет прошло (1 видео)

Автор:
17 мая 2021 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: 9 мая   Польша - Украина   англия   парад   союзники   сша   

Как за одиннадцать лет изменилось отношение.

Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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Метки: 9 мая   Польша - Украина   англия   парад   союзники   сша   
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16  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt 3 часа назад
У России есть только два союзника: ее армия и флот (с)
Тут не надо ничего добавлять..
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262
Олег Pechenegiatakuyt 3 часа назад
У страны у которой в союзниках только армия и флот врагов тоже немного - культура и образование.
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39
Маским 10 минут назад
Россия - страна с непредсказуемым прошлым
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10k
Михалыч 46 минут назад
Ничо, дмитро, не переживай, придёт время, снова и пшеки, и укропы пройдут по Красной Площади. Только не маршем, а угрюмой толпой, а сзади поливалки.

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17k
Олег Час назад
Сравнивать слова комментатора с выступлением Президента? Не вижу логики. Да и основные военные дейс вия про сходили на Восточном фронте. Для сравнентя - корпус Роммеля, гонявший по Африке англичан был примерно равен армии, блокировавшей Ленинград...
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1k
integral11 Час назад
Ибо не хрен примазываться в стиле "Мы пахали"! Русские вытянули на своем горбу эту войну, и хоть это не умаляет роль всех других народов, воевавших вместе с русским народом в одних окопах, но и не отменяет того факта, что русские были главной силой в борьбе с фашизмом, и честь и хвала тем, кто вместе с ними воевал плечом к плечу!
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Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Всю шелуху сдуло.
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4k
Иван 4 часа назад
А потом кто то решил карты перерисовать. А хохлы чо то обиделись.
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15k
Maks Es 4 часа назад
Капиталистам нужны жупелы. Иначе как они будут своему ВПК триллионы баксов отстегивать?
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8k
Вася 5 часов назад
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34k
kalinser 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX 5 часов назад
В застойные времена был такой анекдот:
Одного принимают в партию. Комиссия задаёт ему вопросы, и среди них: "Были ли колебания по поводу генеральной линии партии?"
Он стоит, думает: скажешь да - не примут, скажешь нет - не поверят. Наконец говорит: "Были, но только вместе с генеральной линией партии".
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