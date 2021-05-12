Неожиданная встреча рыбака с аллигатором

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Житель американского штата Флорида стоял с удочкой на берегу, когда из воды неожиданно показалась голова аллигатора. Хищник подплыл к берегу и начал преследовать мужчину.
Свое бегство рыбак запечатлел на видео.
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