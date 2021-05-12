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Неожиданная встреча рыбака с аллигатором

Неожиданная встреча рыбака с аллигатором (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 08:38
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   в мире   видео   животные   рыбак   сша   
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Житель американского штата Флорида стоял с удочкой на берегу, когда из воды неожиданно показалась голова аллигатора. Хищник подплыл к берегу и начал преследовать мужчину.

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Метки: аллигатор   в мире   видео   животные   рыбак   сша   
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Сергей 9 минут назад
Кажется у меня появилась новая фобия на рыбалке
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