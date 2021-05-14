FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 364 поста • 221 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
Отличный улов юного рыбака

Отличный улов юного рыбака (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 11:46
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: аляска. повезло   видео   дети   рыбак   рыбалка   сша   
160
1
1
Шестилетний Дрейден Нельсон, проживающий в американском городе Коцебу, штат Аляска, в начале мая отправился с родственниками на рыбалку. Мальчику очень скоро улыбнулась удача и он вытащил из покрытого льдом водоёма крупную рыбу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: аляска. повезло   видео   дети   рыбак   рыбалка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Alex Полчаса назад
Впечатлений на всю жизнь пацану
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома Падение ребенка с аттракциона в США попало на видео Падение ребенка с аттракциона в США попало на видео
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

928260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
1
216
В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
1
24
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
0
43
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
Янки в космосе-3. Хьюстон, скажи наркотикам "Оh yeah, камон бэби!"
0
20
Янки в космосе-3. Хьюстон, скажи наркотикам "Оh yeah, камон бэби!"
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#люди#автомир#природа#картинки#Разное#знаменитости#в мире
#Юмор#интересное#кино#актеры#прикол#красота#фотографии#аварии#комментарии#китай
#интересно#факты#дтп#СССР#подборка#автомобили#шоу бизнес#авто аварии#сша#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться