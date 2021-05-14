Отличный улов юного рыбака

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Шестилетний Дрейден Нельсон, проживающий в американском городе Коцебу, штат Аляска, в начале мая отправился с родственниками на рыбалку. Мальчику очень скоро улыбнулась удача и он вытащил из покрытого льдом водоёма крупную рыбу.
В этот день мальчик впервые отправился рыбачить. К удивлению взрослых, ему посчастливилось выловить рыбину размером с себя.
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