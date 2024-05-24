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Необычный способ сходить в туалет

Необычный способ сходить в туалет

Автор:
24 мая 2024 12:23
Сообщество : Животные
Метки: животные   забано   идео   кот   кошка   лоток   необычно   туалет   
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Коты — самые загадочные существа в природе. Кажется, что мы уже изучили в них всё, что только можно, но они продолжают нас удивлять своими странными выходками.

Вот, например, котик-альпинист показал... как он ходит в туалет. Ну что тут скажешь, ему так удобно.

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Метки: животные   забано   идео   кот   кошка   лоток   необычно   туалет   
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1  комментарий
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Pioner76 14 минут назад
Ладно. А если по жидкому сходить вот так?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2365 постов (2326 в горячем)

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