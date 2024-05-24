Необычный способ сходить в туалет

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Коты — самые загадочные существа в природе. Кажется, что мы уже изучили в них всё, что только можно, но они продолжают нас удивлять своими странными выходками.
Вот, например, котик-альпинист показал... как он ходит в туалет. Ну что тут скажешь, ему так удобно.
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