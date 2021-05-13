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Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом

Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 09:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   неожиданно   тюлень   чайка   
4746
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Подкармливающие тюленя молодые люди запечатлели неудачную попытку чайки украсть у зверя лакомство. От жадности птица буквально потеряла голову.

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Метки: видео   животные   неожиданно   тюлень   чайка   
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46  комментариев
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3k
aed 5 часов назад
чож так истерично верещать...
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1k
Tony 16 минут назад
чиновникам в начале рабочего дня надо показывать это видео...
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244
Andrii Pohudin Полчаса назад
Вывод прост, никогда не будь Чайкой!
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10k
El Niño 37 минут назад
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9k
Дмитрий 41 минуту назад
Как Тузик грелку.
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669
g789 Час назад
Вот вам и няшные тюленчики...
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224
Ирина Час назад
А чего они и в порно и на животных кричат одно и то же
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117
Serega Час назад
Больная американка! Так причитает, как будто тюлень не чайку, а ее за жопу ухватил!
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18k
Сергей Костюнин Час назад
Почему в заголовке написано что чайка потеряла голову от жадности ? Может быть от голода . Ващет делиться надо , оборзевший ластоногий ! убил бы !
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1k
Жэка Час назад
Зоошиза негодует на тюленя
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18k
Сергей Костюнин Час назад
О май Гад !
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541
Питер Крузо Час назад
типичная америкоска за кадром
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1k
Bobbus 2 часа назад
Да этож в АДок кидать нужно
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5k
hellish_hound 2 часа назад
Молодец ластоногий.
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4k
schmubu 2 часа назад
надо было эту тупую овцу тоже туда кинуть.
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−3
27k
lem02 2 часа назад
"...но сегодня вышла у вас промашка ужасная..."
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4k
tamin 2 часа назад
Милый котик
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
88k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
−22
Гиви 3 часа назад
Бесит когда так верещат.
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