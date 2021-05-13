Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом

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Подкармливающие тюленя молодые люди запечатлели неудачную попытку чайки украсть у зверя лакомство. От жадности птица буквально потеряла голову.
Покарал и оставил в назидание остальным.
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Метки: видео животные неожиданно тюлень чайка
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