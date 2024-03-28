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Забавная реклама рынка

Забавная реклама рынка

Автор:
28 марта 2024 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: Italodisco   Видео   Кавер   Прикол   Юмор   реклама   рынок   
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Молодые люди прорекламировали сочинский рынок весёлым кавером на песню "Italodisco" итальянской поп-рок-группы The Kolors.

Рыночное диско⁠⁠

Пародия на трек "Georgian Disco", который в свою очередь является кавером на  песню "Italodisco".

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Метки: Italodisco   Видео   Кавер   Прикол   Юмор   реклама   рынок   
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3  комментария
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11k
MakDag Полчаса назад
Армяне вас оденут... и обуют...
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3k
WELL 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Димка Смола/67 21 минуту назад
Каха красава ))) Снимали нормальный сериал, ржал от души.... полезли в кино, бабак захотелось срубить а вышло что все пересрались и разбежались.... балбесы )))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3880 постов (3875 в горячем)

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