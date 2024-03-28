Забавная реклама рынка

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Молодые люди прорекламировали сочинский рынок весёлым кавером на песню "Italodisco" итальянской поп-рок-группы The Kolors.
Рыночное диско
Пародия на трек "Georgian Disco", который в свою очередь является кавером на песню "Italodisco".
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