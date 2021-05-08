США. Полицейские будни!

Мескит, штат Техас - Департамент полиции Мескита опубликовал вызов службы экстренной помощи и видео с камеры наблюдения за инцидентом с 27-летним Эштоном Пинке, который был смертельно ранен двумя полицейскими 4 мая 2021 года. Во вторник полицейские были отправлены в апартаменты Audubon Park. после того, как диспетчеры сказали, что они слышат крики и звуки борьбы на фоне вызова службы экстренной помощи, прежде чем он повесил трубку. Двое задействованных офицеров были отправлены по этому адресу, и по радио можно было слышать, что адрес был связан с Пинке, которая страдает биполярной шизофренией и депрессией.



Когда приехала полиция, на видео с нательной камеры видно, как Пинке открывает дверь и говорит офицеру, что никто не мешает, а затем закрывает дверь. Примерно через 30 секунд боди-камера показывает, как женщина в квартире выходит и сообщает полицейским, что Пинке ударил ее и выпрыгнул с балкона второго этажа. Она также говорит офицерам, что у Пинке был нож. Было слышно, как офицеры говорят: «Не делай этого, не делай этого», прежде чем было замечено, как он бежит к ним. Было замечено, как Пин уронил «дубинку» и нож, когда в него стреляли. Позже он умер в больнице. Полиция сообщает, что у Пинке была дубинка с батарейками и розетками, приклеенными к концам, а также нож.