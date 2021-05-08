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США. Полицейские будни!

США. Полицейские будни! (1 видео)

Автор:
08 мая 2021 09:01
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: полиция   сша   угроза   

Bodycam показывает, как полиция Техаса стреляет в мужчину после нападения на офицеров с ножом и дубинкой

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Мескит, штат Техас - Департамент полиции Мескита опубликовал вызов службы экстренной помощи и видео с камеры наблюдения за инцидентом с 27-летним Эштоном Пинке, который был смертельно ранен двумя полицейскими 4 мая 2021 года. Во вторник полицейские были отправлены в апартаменты Audubon Park. после того, как диспетчеры сказали, что они слышат крики и звуки борьбы на фоне вызова службы экстренной помощи, прежде чем он повесил трубку. Двое задействованных офицеров были отправлены по этому адресу, и по радио можно было слышать, что адрес был связан с Пинке, которая страдает биполярной шизофренией и депрессией.

Когда приехала полиция, на видео с нательной камеры видно, как Пинке открывает дверь и говорит офицеру, что никто не мешает, а затем закрывает дверь. Примерно через 30 секунд боди-камера показывает, как женщина в квартире выходит и сообщает полицейским, что Пинке ударил ее и выпрыгнул с балкона второго этажа. Она также говорит офицерам, что у Пинке был нож. Было слышно, как офицеры говорят: «Не делай этого, не делай этого», прежде чем было замечено, как он бежит к ним. Было замечено, как Пин уронил «дубинку» и нож, когда в него стреляли. Позже он умер в больнице. Полиция сообщает, что у Пинке была дубинка с батарейками и розетками, приклеенными к концам, а также нож.

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Метки: полиция   сша   угроза   
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11  комментариев
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42
Елена Букреева 12 часов назад
Не церемонятся в США с хулиганами.
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29k
Юр21 22 минуты назад
Неужели опять черномазый?
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13k
Toxictofa 2 часа назад
Зрение меня не подвело? Опять негр?
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29k
Головасыр коричнештанник 4 часа назад
завидую америкосам, могут себе позволить ))))
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37
sundowner 6 часов назад
Всё правильно сделали. Каждый полицейский хочет после смены вернуться домой, а не в больнице оказаться, будучи порезанным вот такими вот Пинками
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26k
Антон 7 часов назад
Он попросил выстрелить, они выстрелили. Всё по договорённости.
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15k
Dr.CrAzY 8 часов назад
опять чёрный?..
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6k
vitenok 10 часов назад
До чего страну довели, бл.дь.
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