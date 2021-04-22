Бесстрашная черепаха прогнала утоляющих жажду львов

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В национальном заповеднике Крюгера маленькая, но очень гордая черепаха атаковала льва и львицу, решивших утолить жажду после сытного обеда. Пресмыкающееся подплыло к хищным кошкам и начало отчаянно наступать на них и преследовать.
Лев и львица всего лишь хотели утолить жажду после удачной охоты, но их планам помешала черепаха. Возможно, черепаху заинтересовал запах крови, который остался на морде львов после трапезы.
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