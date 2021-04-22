FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Животные 10092 поста • 1227 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Бесстрашная черепаха прогнала утоляющих жажду львов

Бесстрашная черепаха прогнала утоляющих жажду львов (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 10:25
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   видео   животные   лев   львица   прикол   черепаха   
418
1
1
В национальном заповеднике Крюгера маленькая, но очень гордая черепаха атаковала льва и львицу, решивших утолить жажду после сытного обеда. Пресмыкающееся подплыло к хищным кошкам и начало отчаянно наступать на них и преследовать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Парк Крюгера   видео   животные   лев   львица   прикол   черепаха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
124
Евгений Демидов Час назад
Пару раз в кадре сверкнули стальные яйца черепашки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
398
iKrek 46 секунд назад
Среди людей тоже есть особи которые на пустом месте начинают докапываться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич 49 минут назад
Она изо всех сил старалась чтобы ей лев откусил голову... Но лев наверное подумал что она больная и решил не рисковать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
841
Бомбардир 55 минут назад
Милосердные львы оказались, панцирю повезло. вообще странно, кошки привыкли убивать все живое, а тут даже не тронули. Фантастика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон Бомбардир 52 минуты назад
Только что поели, сытые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов Час назад
Ну тупые! Наступил лапой на панцирь и пей спокойно.
А медведь бы её выел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото) Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото) Кот пришел с ночной смены Кот пришел с ночной смены Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей Недовольное тигриное "мяу" Недовольное тигриное "мяу" Кошачий спецназ возвращается домой после задания Кошачий спецназ возвращается домой после задания Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

750434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
4
98
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
1
79
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
0
6
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
0
10
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото)
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#аварии#авто аварии#дтп#сша#в мире#навальный#истории
#Юмор#история#люди#подборка#прикол#СССР#автомир#города#путешествие#кино
#интересно#отдых#красота#Россия#интересное#полиция#природа#картинки#дети#новости

На что жалуетесь?

Вернуться