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Промедливший во время охоты леопард остался голодным

Промедливший во время охоты леопард остался голодным (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   африка   бородавочник   видео   животные   леопард   неудача   юар   
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В Национальном парке Крюгера, ЮАР, туристы стали свидетелями неудачной охоты леопарда на бородавочника. Хищник начал медленно и практически бесшумно приближаться к дикой свинье, однако в последний момент промедлил и остался голодным.

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Метки: Парк Крюгера   африка   бородавочник   видео   животные   леопард   неудача   юар   
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5  комментариев
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36k
Вепс 9 минут назад
Леопард тролль тот еще. Видимо сытый и просто напугал Пумбу =))
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507
neo 17 минут назад
Он просто офигел от тупости свиньи и засомневался (вдруг это неспроста?)
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37k
FoxGen 36 минут назад
Сытый. Зверь не человек, зря убивать не будет.
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7k
Клёст 41 минуту назад
Что это было?
Леопард очень вежливый, и рефлекторно с кабаном поздоровался?))
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277
Оксид Бетона 59 минут назад
Просто леопард задумался, чего он хочет больше - трахнуть или шарахнуть!
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Forestdude

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