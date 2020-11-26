Промедливший во время охоты леопард остался голодным

В Национальном парке Крюгера, ЮАР, туристы стали свидетелями неудачной охоты леопарда на бородавочника. Хищник начал медленно и практически бесшумно приближаться к дикой свинье, однако в последний момент промедлил и остался голодным.
Бородавочник до последнего момента не замечал угрозы и леопард смог подобраться очень близко.
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Леопард очень вежливый, и рефлекторно с кабаном поздоровался?))