Трое на одного: лев смог дать отпор соперникам

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В заповеднике Саби-Санд, расположенном рядом с национальным парком Крюгера (Лоувельд Мпумаланга, Южная Африка) туристка стала свидетелем противостояния нескольких львов.
Взрослые самцы, обнаружив другого льва на своей территории, решили преподать ему урок. В ходе схватки чужак нашёл в себе силы ответить агрессивным сородичам и отогнать их подальше.
Со слов туристки, запечатлевшей неравное противостояние, львы, получив отпор, позволили конкуренту покинуть свою территорию.
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Следующий этап - уничтожение его потомства, потом делёжка львиц.
Если не поделят - схватятся между собой, остаться должен кто-то один...