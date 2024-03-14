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Трое на одного: лев смог дать отпор соперникам

Трое на одного: лев смог дать отпор соперникам

Автор:
14 марта 2024 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   ЮАР   животные   лев   нападение   
953
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В заповеднике Саби-Санд, расположенном рядом с национальным парком Крюгера (Лоувельд Мпумаланга, Южная Африка) туристка стала свидетелем противостояния нескольких львов.

Взрослые самцы, обнаружив другого льва на своей территории, решили преподать ему урок. В ходе схватки чужак нашёл в себе силы ответить агрессивным сородичам и отогнать их подальше.

Со слов туристки, запечатлевшей неравное противостояние, львы, получив отпор, позволили конкуренту покинуть свою территорию.

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Метки: Африка   Видео   ЮАР   животные   лев   нападение   
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78k
Viktor 57 минут назад
Природа, они разберутся! Ещё и друзьями станут.
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9k
vasilykopkov 14 минут назад
Всё наоборот - трое молодых самцов (скорее всего - братья) изгнали старого из его прайда.
Следующий этап - уничтожение его потомства, потом делёжка львиц.
Если не поделят - схватятся между собой, остаться должен кто-то один...
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