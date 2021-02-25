Видео, которым можно пытать кулинаров

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Девушка решила приготовить на обед вкусное картофельное пюре. Все бы ничего, но сделать его хозяюшка решила из чипсов.
Главное не забыть добавить крышечку молока. При просмотре этого видео хочется вызвать кулинарную полицию.
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