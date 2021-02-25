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Видео, которым можно пытать кулинаров

Видео, которым можно пытать кулинаров (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 12:58
Сообщество : Еда
Метки: Кулинарная пытка   видео   картофельное пюре   своими руками   чипсы   
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Девушка решила приготовить на обед вкусное картофельное пюре. Все бы ничего, но сделать его хозяюшка решила из чипсов.

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Метки: Кулинарная пытка   видео   картофельное пюре   своими руками   чипсы   
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6  комментариев
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну и чё?
Каша из овсяных хлопьев чей-то никого в ступор не вгоняет.)
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17k
kamanch 10 минут назад
Класс! Надо попробовать замутить
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−45
Денис Полуничев Полчаса назад
таких наверное сжигали в средневековье
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11k
alexis Час назад
От неё скрывают?
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15k
Robin Hood Час назад
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70
Племянник Путина Час назад
современные бабы могут и хуже приготовить
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