FISHKINET
Корабль сняли с мели!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза
Грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза
Сообщество Еда 1275 постов • 536 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов

Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 08:36
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   какао   какао-бобы   своими руками   шоколад   
284
1
1
Шоколад есть везде - в пирожных, в конфетах, в напитках. Однако мало кто действительно знает, как делают шоколад. Еще меньше людей слышали о какао-бобах.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: видео   еда   какао   какао-бобы   своими руками   шоколад   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Maddy8 15 минут назад
А бумажка зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Туристу на заметку: идеальный способ приготовления рыбы в полевых условиях Туристу на заметку: идеальный способ приготовления рыбы в полевых условиях Простейшая печь на реактивной тяге Простейшая печь на реактивной тяге Необычный способ жарки блинов Необычный способ жарки блинов Приготовление почти идеального сэндвича Приготовление почти идеального сэндвича Сейчас вы почувствуете неистовый голод! Только посмотрите, как этот парень готовит пасту карбонара под звук потрескивающих дров в костре Сейчас вы почувствуете неистовый голод! Только посмотрите, как этот парень готовит пасту...
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668983



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
1
36
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
2
212
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище
0
24
TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
0
9
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#факты#Россия#приколы#картинки#смех#забавно#настроение#сша
#Юмор#СССР#люди#интересное#подборка#позитив#gif#кино#сатира#фотографии
#история#суэцкий канал#прикол#Фотографии.#страна#прикольные#животные#китай#смешные#реакция соцсетей

На что жалуетесь?

Вернуться