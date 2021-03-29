Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов

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Шоколад есть везде - в пирожных, в конфетах, в напитках. Однако мало кто действительно знает, как делают шоколад. Еще меньше людей слышали о какао-бобах.
К сожалению, достать у нас какао-бобы практически невозможно достать. Поэтому придется покупать предварительно ферментированные и сушеные какао-бобы.
Авторский пост
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Метки: видео еда какао какао-бобы своими руками шоколад
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