Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов

Шоколад есть везде - в пирожных, в конфетах, в напитках. Однако мало кто действительно знает, как делают шоколад. Еще меньше людей слышали о какао-бобах.

0 К сожалению, достать у нас какао-бобы практически невозможно достать. Поэтому придется покупать предварительно ферментированные и сушеные какао-бобы.