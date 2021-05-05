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Показалось: волна "состарила" подростка на 10 лет

Показалось: волна "состарила" подростка на 10 лет (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   волна   море   перевоплощение   показалось   прикол   
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В сети можно найти немало видеороликов, во время просмотра которых видишь совсем не то, что есть на самом деле. Данное видео с удачным ракурсом как раз входит в их число.

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Метки: Юмор   видео   волна   море   перевоплощение   показалось   прикол   
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Ям Полчаса назад
и обратно в воду попёрся. ещё несколько таких волн и всё, жизнь пролетела
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240
Sandmann Полчаса назад
Портал машины времени и только...
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