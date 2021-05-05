Показалось: волна "состарила" подростка на 10 лет

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В сети можно найти немало видеороликов, во время просмотра которых видишь совсем не то, что есть на самом деле. Данное видео с удачным ракурсом как раз входит в их число.
Со следующими волнами придет старость?
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Метки: Юмор видео волна море перевоплощение показалось прикол
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