В Норильске парни попали в ловушку из рыхлого снега

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В Норильске двое парней шли по своим делам и в какой-то момент решили срезать путь по рыхлому снегу. Это сыграло с ними злую шутку.
Когда решил срезать путь по рыхлому снегу. Норильская весна в одном видео.
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