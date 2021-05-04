FISHKINET
Сообщество Юмор 12210 постов • 2640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
В Норильске парни попали в ловушку из рыхлого снега

В Норильске парни попали в ловушку из рыхлого снега (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   норильск   прикол   сугроб   
1055
1
1
В Норильске двое парней шли по своим делам и в какой-то момент решили срезать путь по рыхлому снегу. Это сыграло с ними злую шутку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   норильск   прикол   сугроб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Megalomaniax 48 минут назад
Посмеялся! Спасибо за позитив!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
ЧиллиВилли 22 минуты назад
Ага май месяц... это старое видео ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов Час назад
Поржал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
Йети в городе. Уникальные кадры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги Сила подвела джедая Сила подвела джедая Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

643754



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
0
23
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
6
58
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
4
48
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
Илон Маск рассказал о планах создать «Парк Юрского периода». Ужас фильма превратится в реальность?
0
24
Илон Маск рассказал о планах создать «Парк Юрского периода». Ужас фильма превратится в...
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Да чего там мороженое а помните какой был вкусный гудрон
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#пасха#мемы#новости#прикольные#красота#питомцы#Фотографии.
#Юмор#интересно#прикол#подборка#шоу бизнес#позитив#природа#забавно#сатира#Разное
#картинки#факты#люди#животные#знаменитости#СССР#интересное#комментарии#фотографии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться