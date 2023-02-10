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Как легко и быстро завязать галстук

Как легко и быстро завязать галстук

Автор:
10 февраля 2023 10:29
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   видео   галстук   интересно   полезно   хитрости   
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Умение быстро и правильно завязывать галстук - довольно важный навык в жизни мужчины. Сегодня вы узнаете, как завязать галстук относительно быстро и без посторонней помощи.
Учимся быстро и без посторонней помощи завязывать галстук. Один из самых легких способов.

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Метки: в мире   видео   галстук   интересно   полезно   хитрости   
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11  комментариев
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73k
Viktor 43 минуты назад
Ну и чё, это узел? Ненавижу когда он кособокий! Вот правильный узел.


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Александр Ломовицкий 7 минут назад
Ссылка coub.com
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10k
Antilles 10 минут назад
Результат
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27k
Юрий 10 минут назад

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1k
ChePaev 20 минут назад
на руке галстук не завязывают, потому что на весу нельзя сделать его правильную длину, галстук завязывается на себе, на шее, глядя в зеркало и длинна галстука отмеряется так, чтобы конец галстука после затягивания узла доходил до пряжки ремня брюк, иначе будешь выглядеть как лошара.
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1k
ChePaev Полчаса назад
узел на видео называется «кент» , это самый обыкновенный и простой узел, мне больше нравится «кельвин» когда не один оборот а два, он выглядит более сложным и солидным
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9k
Владимир 38 минут назад
Если коммуналка и продукты продолжат так рости, то вот как правильно завязывать галстук
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73k
Viktor 44 минуты назад
Ну и чё, это узел? Ненавижу когда он кособокий! Вот правильный узел.
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1k
Nick Z Час назад
Стильный столыпинский галстук верным мне спутником стал
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8k
Billi_Bons Час назад
Ссылка youtu.be
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