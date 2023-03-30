Подборка полезных хитростей для дома

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Несколько интересных хитростей, которые могут пригодиться в быту. Смотрим и мотаем на ус.
В помощь домашним мастерам.
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- плафон из банки это только в баню на даче я думаю, к тому же, вопрос кто то проверял что будет если плеснуть холодной водой на банку которую допустим нагревала 60ти ватная лампа на протяжении часов 2х, всё таки стекло-стеклу рознь, вдруг лопнет а?
- в чем смысл оголенный участок провода такой вот трубкой запаивать? это тебе надо иметь фен которым её разогреть, чем её отрезать, ещё и сверлить, когда как можно аккуратно замотать изолентой, и это будет нормально, а то как надо будет этот провод продеть в какое то отверстие а там такая блин сопля на нем! не говоря уже о том что термоусадочные трубки стоят просто копейки
Но про светодиодную лампочку:
1. Крайне редко выгорает только один светодиод. В 99% случаев выгорают все! Пусть то лампочка с 7 диодами или матрица со 100 диодами.
2. Лампа перегорела потому, что получила больше питания, чем то, на что она рассчитана. А мы убираем из цепи ещё один диод. Схема получается ещё более уязвима и слаба. Это конечно в том случае, если всё-таки выгорел только один диод.
Так что пусть аффтар вкрутит себе этут лампочку меж окороков и подсвечивает ночью туалет.
афтар, давай исче