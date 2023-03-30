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Подборка полезных хитростей для дома

Подборка полезных хитростей для дома

Автор:
30 марта 2023 10:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   быт   видео   интересно   полезно   ремонт   хитрости   
2517
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Несколько интересных хитростей, которые могут пригодиться в быту. Смотрим и мотаем на ус.

В помощь домашним мастерам.

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Метки: Фабрика идей   быт   видео   интересно   полезно   ремонт   хитрости   
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15  комментариев
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9k
Copycat 2 часа назад
в целом не плохо но у меня вопросы

- плафон из банки это только в баню на даче я думаю, к тому же, вопрос кто то проверял что будет если плеснуть холодной водой на банку которую допустим нагревала 60ти ватная лампа на протяжении часов 2х, всё таки стекло-стеклу рознь, вдруг лопнет а?

- в чем смысл оголенный участок провода такой вот трубкой запаивать? это тебе надо иметь фен которым её разогреть, чем её отрезать, ещё и сверлить, когда как можно аккуратно замотать изолентой, и это будет нормально, а то как надо будет этот провод продеть в какое то отверстие а там такая блин сопля на нем! не говоря уже о том что термоусадочные трубки стоят просто копейки
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10k
Vacony Полчаса назад
да на такое можно смотреть вечно ...
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2k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Хороший ролик! Весело, задорно - вжик-вжик! тук-тук! опа! Збсь короче, для тех, кто не в теме. Посмотрел с удовольствием! Посмеялся от души!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 38 минут назад
Жалко что в школе отменили уроки трудового обучения.
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23k
Евгений 39 минут назад
Не буду разбирать всё, может что и имеет право на существование.
Но про светодиодную лампочку:
1. Крайне редко выгорает только один светодиод. В 99% случаев выгорают все! Пусть то лампочка с 7 диодами или матрица со 100 диодами.
2. Лампа перегорела потому, что получила больше питания, чем то, на что она рассчитана. А мы убираем из цепи ещё один диод. Схема получается ещё более уязвима и слаба. Это конечно в том случае, если всё-таки выгорел только один диод.

Так что пусть аффтар вкрутит себе этут лампочку меж окороков и подсвечивает ночью туалет.
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2k
Александр 49 минут назад
вот из-за таких водосов Матвеев доктора Дью вылечить не может)
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34
Катрин Час назад
эх, могу такое смотреть безконечно...
афтар, давай исче
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20k
Сергей Шишкин Час назад
Ща специалиста позову по такого рода самоделкам.

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11k
Евгений Час назад
Доктор Дью, несколько лет назад эти "лайфхаки" разобрал
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28k
Levyathan Час назад
Если эти говнолайфхаки начнут постить на фишках постоянно, то фишкам труба...
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2k
ChePaev Час назад
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Спермой клей как гибкая - 250 полуляхов из 250. Доктор 3.14здеть не будет.
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7k
rutt Час назад
Рукоблудство из серии я у мамы инженер.
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