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Попытка женщины сделать красивую фотографию на фоне моря

Попытка женщины сделать красивую фотографию на фоне моря

Автор:
22 сентября 2022 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   волна   женщина   море   прикол   фотография   
1044
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Женщина решила сделать памятный снимок на фоне моря и зашла в воду. Красивой фотографии не получилось, а вот видео вышло в самый раз.
Не переживай, волны нет.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   волна   женщина   море   прикол   фотография   
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4  комментария
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6k
GROMOZEKA 55 минут назад
«Там есть волна ?»

Спрашивает она, стоя на фоне шторма.
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6k
Duckk 8 минут назад
Следующий ролик с ней будет "Там есть лавина?".
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4k
Андрей 12 минут назад
красивая фотография готова! )
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8k
Григорий Бабкин 43 минуты назад
Качественный поджопник.
Посейдон таких тоже не переваривает, на сушу выбрасывает.
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