Попытка женщины сделать красивую фотографию на фоне моря

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Женщина решила сделать памятный снимок на фоне моря и зашла в воду. Красивой фотографии не получилось, а вот видео вышло в самый раз.
Не переживай, волны нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спрашивает она, стоя на фоне шторма.