Заявки на участие в конкурсе подали более 300 артистов из 51 страны, в финал смогли пробиться представители 15 государств: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.



Финал конкурса "Дорога на Ялту" прошел в субботу вечером на набережной крымского города. Финалисты исполнили известные русские песни о войне на своих родных языках в дуэтах с популярными российскими артистами.



Латвийский исполнитель Янис Лемежис, представивший на фестивале "Балладу о солдате", стал лауреатом второй премии. Также серебряными призерами конкурса объявлены дуэт Kanelu из Швеции с "Песенкой фронтового шофера" и португальский артист Тиаго Барбоза, исполнивший песню Владимира Высоцкого "Братские могилы".



Победителями фестиваля стали Нэнси Адежор и Фредерик Афандиев из Канады с песней "За того парня" и итальянец Федерико Мартелло с "Песней о далекой Родине".



Третье место фестиваля "Дорога на Ялту" разделили представитель Китая Шоунин Вань с песней "Три танкиста" и певица из Индии Аашима Чхабра с композицией "Вот кто-то с горочки спустился".