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Латвийский певец стал призером фестиваля в Крыму, спев «Балладу о солдате»!

Латвийский певец стал призером фестиваля в Крыму, спев «Балладу о солдате»! (1 видео)

Автор:
03 мая 2021 17:27
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Крым   день победы   латвия   

Представитель Латвии Янис Лемежис стал обладателем второго места в финале международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".

Андрей Донченко

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Заявки на участие в конкурсе подали более 300 артистов из 51 страны, в финал смогли пробиться представители 15 государств: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

Финал конкурса "Дорога на Ялту" прошел в субботу вечером на набережной крымского города. Финалисты исполнили известные русские песни о войне на своих родных языках в дуэтах с популярными российскими артистами.

Латвийский исполнитель Янис Лемежис, представивший на фестивале "Балладу о солдате", стал лауреатом второй премии. Также серебряными призерами конкурса объявлены дуэт Kanelu из Швеции с "Песенкой фронтового шофера" и португальский артист Тиаго Барбоза, исполнивший песню Владимира Высоцкого "Братские могилы".

Победителями фестиваля стали Нэнси Адежор и Фредерик Афандиев из Канады с песней "За того парня" и итальянец Федерико Мартелло с "Песней о далекой Родине".

Третье место фестиваля "Дорога на Ялту" разделили представитель Китая Шоунин Вань с песней "Три танкиста" и певица из Индии Аашима Чхабра с композицией "Вот кто-то с горочки спустился".

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Метки: Крым   день победы   латвия   
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16  комментариев
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2k
Никита 3 часа назад
Очень и очень достойно.
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Михаил Верхоляк 21 минуту назад
Вопрос ! Почему это не показывают по ТВ ? Или это не формат ?
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8
Максим 57 минут назад
Классно! И очень круто! Латыш молодец - респект! Привет из Литвы!
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10k
G@M Час назад
Класс!!!
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13k
Ser Час назад
Ай МОЛОДЕЦ! ... от души!
Жаль что таких мало осталось.
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10k
кира 2 часа назад
Эх, не жилось людям в мире. Вспоминали бы чаще, что вместе кровь проливали в Великую Отечественную, может быть и добрее стали друг к другу.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Вот что значит имеет человек своё мнение!
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40k
Александр 2 часа назад
нормальные люди вне политики. Прибалтов много адекватных, которпые знают, что такое СССР, и ЧТО СССР сделал в свое время. Это всякие жолтообоссаные пусть поюьт Одер Рейн, ушлепки нацисткие.
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23
Misha Os 2 часа назад
не удивлюсь, если для первых мест текст Майданов писал :)
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6k
klop 3 часа назад
Дома этого латыша по головке свои не погладят мало того что спел советскую военную песню да ещё в Крыму.
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431
zodiak klop 3 часа назад
тем более он достоин уважения
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10k
Торук Макто 3 часа назад
Молодцы!!!
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