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Российский фрегат едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр"

Российский фрегат едва не попал сам в себя при запуске высокоточной ракеты "Калибр" (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 23:09
Метки: аналоговнет   калибр   ракета   фрегат   
512
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Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".

Источник:

Метки: аналоговнет   калибр   ракета   фрегат   
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43  комментария
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39k
Прораб 3 часа назад
Один неудачный пуск сделал счастливыми тысячи всепропальщиков и путинслильщиков. Всем смузи за счёт заведения!
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3k
Шура ОсЕчкин 50 минут назад
Только двигатель жалко...
Боролся до последнего.
Ходатайствую -
За мужество и проявленный героизм, представить маршевый двигатель (заводской номер), к высшей государственной награде - Герой Российской федерации (посмертно).
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3k
VL 54 минуты назад
это чмо щас реально уссытся от счастья. отсосыш либероидный
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Bivaet i ne takoe...
Chem tut udivlyatsa ?Koekto promahnulsa i ne sbrosil atomnuyu bombu na Suzuku a popal v Nagasaki naprimer .Potom opravdivalis chto nad Suzukoi bili oblaka...
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1k
Дмитрий Час назад
Ролик с названием "Пробный запуск пускового макета ..." размещен на сервисе Ютуб 29 апреля 2021 года в 08
56 по UTC.
Какая-то гадливая скотина его переименовала, и выложила с названием "Неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр" в 10
50 по UTC.
Ролики - одинаковые, что элементарно проверятся по раскадровке.

Интересно, на Фишках ролик разместила та самая скотина?

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10k
ss Час назад
Ну согласитесь, смешная статья. Высокоточная ракета мало того, что не туда полетела, так ещё и не попала!
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41k
doker 2 часа назад
Ну не пошла, бывает.

А вот подумать над тем, чтобы ракета после приводнения превращалась в торпеду - можно.
Интересно, есть такие разработки?
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15k
Maks Es 2 часа назад
Система самоликвидации неуправляемого боеприпаса сработала штатно, пн отстроена и деакитивирована, двигатель упал вертикально вниз после отстрела пн. Все по плану. Косяки в ракетном вооружении случаются, у пиндосов10% таких косяков нормальная история.
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4k
Ya 2 часа назад
Так было задумано- отрабатывались элементы управления ракеты, виртуозный уход от антиракет противника, нанесение удара по подводной лодке противника в непосредственной близости от корабля и самоликвидация. Обычно подобные доводы приводит либерастня когда у Маска взрывается каждая вторая ракета. У них плановый подрыв, а у России катастрофа. И никто не вспоминает что в Сирии у амеров из сотни прилетел всего десяток ракет. Так что у либерастни сегодня есть повод напиться.
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918
greesevold 2 часа назад
Двигатель от боевой части отделился, и хуле? Всё в штатном режиме,шит хэппенс, как говорят пендосы.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Особенности национальной рыбалки))
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1k
And Vans 2 часа назад
Комментаторы, у вас с кукухой все хорошо? человек просто выложил неудачный пуск, чего раскричались?
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282
bagerovo86 And Vans 48 минут назад
а был пуск ракеты? Неужели?
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49k
stabskapitan 2 часа назад
Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".
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Интересно, а что корабль ТОФа делал в Черном море? ДБ!
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Это пробный запуск макета "калибра"
Ссылка www.youtube.com
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282
bagerovo86 Maestro 47 минут назад
Слыш, педрило, иди сэму отсоси.
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210
Васёк Л. Андрей 41 минуту назад
эта маестра отсосня госдеповская
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Ну всё, радости теперь полные штаны?
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2k
DerDimon 2 часа назад
Тяжело в учении, легко а бою.
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10k
ГородДомов 2 часа назад
славо Богу пронесло..
если бы ракета в корабль попала.. в мире радостный шум на месяц был бы.
капитан полный вперёд стартанул
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bagerovo86 ГородДомов 45 минут назад
какая ракета? бредишь?
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Maestro

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