Вот только при запуске с точностью вышла накладка. Ракета не полетела в заданную цель, а, описав несколько пируэтов, упала в море в непосредственной близости от "Маршала Шапошникова". Никто не пострадал.

Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".