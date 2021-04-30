512
1
1
Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".
Как отмечается в Фейсбук-сообществе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля): "В Черном море во время учебно-боевых стрельб российского ВМФ с модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" была выпущена ракета "Калибр".
Вот только при запуске с точностью вышла накладка. Ракета не полетела в заданную цель, а, описав несколько пируэтов, упала в море в непосредственной близости от "Маршала Шапошникова". Никто не пострадал.
Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".
Двигатель крылатой ракеты продолжал работать некоторое время, даже уже находясь под водой".
Источник:
Метки: аналоговнет калибр ракета фрегат
21
Понравилось21
Новости партнёров
Боролся до последнего.
Ходатайствую -
За мужество и проявленный героизм, представить маршевый двигатель (заводской номер), к высшей государственной награде - Герой Российской федерации (посмертно).
Chem tut udivlyatsa ?Koekto promahnulsa i ne sbrosil atomnuyu bombu na Suzuku a popal v Nagasaki naprimer .Potom opravdivalis chto nad Suzukoi bili oblaka...
Какая-то гадливая скотина его переименовала, и выложила с названием "Неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр" в 1050 по UTC.
Ролики - одинаковые, что элементарно проверятся по раскадровке.
Интересно, на Фишках ролик разместила та самая скотина?
Это пусковой макет.
А вот подумать над тем, чтобы ракета после приводнения превращалась в торпеду - можно.
Интересно, есть такие разработки?
Первые были приняты на вооружение ВМФ СССР в 1953 году.
----------------------------------------------------------------
Интересно, а что корабль ТОФа делал в Черном море? ДБ!
если бы ракета в корабль попала.. в мире радостный шум на месяц был бы.
капитан полный вперёд стартанул