Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль

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Преступник решил угнать автомобиль во время его движения по дороге, но удача в тот день была не на стороне злоумышленника. Водитель ускорился и сбил горе-угонщика.
Похоже, что кто-то переиграл в GTA.
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