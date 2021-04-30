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Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль

Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   неудача   прикол   угон   фейл   
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Преступник решил угнать автомобиль во время его движения по дороге, но удача в тот день была не на стороне злоумышленника. Водитель ускорился и сбил горе-угонщика.

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Метки: видео   криминал   неудача   прикол   угон   фейл   
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39k
Андрей Бертон 43 минуты назад
Если бы сбил всех трёх, был бы - страйк.
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Mixalych 40 минут назад
Слишком маленькая и шустрая машинка. В следующий раз пусть на поезде тренируется. Он большой, в черте города медленный и не рулит. Точно повезет.
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