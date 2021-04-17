Максимально удобный бюстгалтер с "ресничками"

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Титьке, как по мне, должны быть не крупными, но стоячими и упругими.
Она очень скромная, серьезная, хорошо образованная, талантливая. Подрабатывала моделью, когда училась (этому ролику наверное года три). В обычной жизни скрывает под просторной одеждой то, что другие считают достоинством.