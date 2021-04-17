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Максимально удобный бюстгалтер с "ресничками"

Максимально удобный бюстгалтер с "ресничками" (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: бюстгалтер   видео   девушкка   й бюстгалтер с ресничками   красота   фото   
14135
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Всё что надо прикрыто, все что надо открыто!

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Метки: бюстгалтер   видео   девушкка   й бюстгалтер с ресничками   красота   фото   
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73  комментария
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13k
Альф 57 21 час назад
Технически очень неумело снято, надо было начинать с показа неглиже этих божественных созданий, так сказать, понять разницу без шапок и в шапке. Так как мы не увидели суть проблемы (прости господи, но они прекрасны как и девушка), не могу понять чем сей продукт помог улучшить вид
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20k
pssst Час назад
Ссылка youtu.be
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17k
Vital Idol 9 часов назад
это видео(и другие) с этой моделью мелкало гада 4 назад....
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4k
Shade116 10 часов назад
два ведра, туда сложили титьки, них..я интересного
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5k
AMD 11 часов назад
Волосатые сиськи
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7k
Puans-on 11 часов назад
Неудержимые.
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23
Михаил 12 часов назад
угу, а снимешь бюстик это все хозяйство до пупка отвиснет.
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10k
Чингачгук Михаил 12 часов назад
Большинство местных дрочеров этого не понимают и люто плюсуют несчастной девушке.
Титьке, как по мне, должны быть не крупными, но стоячими и упругими.
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6k
Бегемот Чингачгук 11 часов назад
"Должны быть!" Ну да, она же их сама выбирала...
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10k
Чингачгук Бегемот 9 часов назад
Должны быть и не ипёт!
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6k
Денис 13 часов назад
Титьки супер...даже в бюстгалтере
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20
Yarkele Perkele 13 часов назад
Светланка супер!
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28k
a.fey 14 часов назад
А есть у Вас такой же, только без крыльев.
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4k
Искандер 15 часов назад
Ничего не понял, понял лишь одно, что хочу поучаствовать в оценке (помять его немного) данного товара!
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736
laptignu 15 часов назад
Так получилось, что знаю эту девушку.
Она очень скромная, серьезная, хорошо образованная, талантливая. Подрабатывала моделью, когда училась (этому ролику наверное года три). В обычной жизни скрывает под просторной одеждой то, что другие считают достоинством.
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2k
no_found laptignu 11 часов назад
Давайте координаты соцсетей тогда уж)
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399
antonnesterov 16 часов назад
Смотреть без звука, очень познавательно
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10k
Джон Уик 16 часов назад
Хочу больше информации о модели. Шмотки не интересны.
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1k
zenon 16 часов назад
Бюстгальтер видно, но почему она без трусов? Неужели есть, но без ресничек?
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1k
Виктор 16 часов назад
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1k
Виктор 16 часов назад
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18k
BiZ 17 часов назад
надо брать
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1k
Дмитрий 17 часов назад
22 человека это не понравилось???!!! П....сы что ли?))) Или феминистки???
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1k
Виктор Дмитрий 16 часов назад
Или с единичкой )
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1k
Дмитрий Виктор 16 часов назад
А таки да! Может и из зависти.)))
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17k
Vital Idol Дмитрий 9 часов назад
нет, просто любят грудь до 3-шки...
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120k
DeOrio 18 часов назад
Автор ты что болезный или тебя больше чем на одно предложение нехватает? Постишь всякую срань, как будто интернет только провели.
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1k
Виктор DeOrio 16 часов назад
Ну так хрена ты сюда зашёл ? Судак ты светло-синий , белоглазый, отмороженный .....
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3k
Виктор Штурмаревич 18 часов назад
Вот они какие семейные ценности.
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