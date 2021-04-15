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Так вот ты какая-старуха Шапокляк!

Так вот ты какая-старуха Шапокляк! (1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 12:49
Метки: весна   прикол   старушка   

Хорошими делами прославиться нельзя!

Нанук Паналык

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3k
Димка Смола/67 7 часов назад
Теща моя один в один когда к нам приезжает )))))
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832
Murych 43 минуты назад
Бабка в детство впала
.
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2k
Semen Час назад
Видимо вторая рука на подходе...
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45
Алексей Ш 3 часа назад
Если власти принудительно не лечат то может самим тихонько и дабы никто не видел ???
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4k
КремлеКот 4 часа назад
Деменция, старческий маразм.
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9k
Wolfsangel 4 часа назад
руку ей кто то уже сломал....пора ломать ногу
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2k
s59469 Wolfsangel Час назад
Не надолго помогает , хотя на старухах не пробовал.
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12k
Serg2001 5 часов назад
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11k
Eltiftel 5 часов назад
человек заботится о нашем визуальном восприятии города:
1) отбила потрескавшуюся штукатурку от забора, тем самым показав коммунальным службам, где необходимо заменить, а где еще нормально держится.
2) откинула тротуарную плитку не подходящую по цвету к общей укладки,, тем самым указав на неаккуратность рабочих.
3) проверила не застряло ли какое животное в подвале, которому вероятно требуется помощь.
4) выкинула листву из клумбы зеленых насаждений, чтобы растения могли расти нормально.

Бабуля молодец!
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13k
KOSTELLO 6 часов назад
Совсем крышечка у тетеньки протекла
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4k
Барт Симпсон 6 часов назад
байдэн переодетый сто пудов!
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31k
Alex 6 часов назад
Вот ведь вредная бабка
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−10
alex 7 часов назад
"хорошими делами прославиться нельзя" руку видно об стену сломала, старая дура
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1k
Гур 7 часов назад
Пфф, весна, ёпта...
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7k
Majul 7 часов назад
Давно пора принудительное психиатрическое лечение вводить. А то слишком добрые все. Подобные бабки даже не понимают что деменция и дедушка Альцгеймер уже под ручку с ними ходят.
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insaider 7 часов назад
Сезонные обострения начались.
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2k
Nyash 7 часов назад
это какое то психическое расстройство?
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10k
net 7 часов назад
Бабка с ума сошла
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1k
GUSAR 7 часов назад
Весеннее обострение.

Ссылка youtu.be
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9k
myymoo 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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