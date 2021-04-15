Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона

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Ограбивших ювелирный магазин в разгар рабочего дня мужчин задержали прямо на выходе. Один из сотрудников успел нажать тревожную кнопку и стражи правопорядка перехватили грабителей как раз в тот момент, когда они выбегали из салона.
Видеозаписи сделаны несколько лет назад в Санкт-Петербурге. У преступников тогда изъяли сумки с драгоценностями на сумму несколько миллионов рублей. Присутствует ненормативная лексика.
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