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Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона

Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 10:17
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   криминал   ограбление   полиция   ювелирный магазин   
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Ограбивших ювелирный магазин в разгар рабочего дня мужчин задержали прямо на выходе. Один из сотрудников успел нажать тревожную кнопку и стражи правопорядка перехватили грабителей как раз в тот момент, когда они выбегали из салона.

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Метки: Россия   видео   криминал   ограбление   полиция   ювелирный магазин   
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8  комментариев
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7k
Cornho 39 минут назад
За "саундтрек" минус без раздумий. Я никогда не пойму, как кто-то может восторгаться этим "творчеством".
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3k
Димка Смола/67 Cornho 36 минут назад
Не трогай Сектор!!!
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8k
Фантом 14 минут назад
Лица понятной национальности.
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31k
Опаньки Полчаса назад
пасли ребятушек )))
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8k
harlamov Полчаса назад
Ни хера там автобус общества "Динамо" со спортсменами подъехал))
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Димка Смола/67 45 минут назад
У этого видео борода до пола )
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