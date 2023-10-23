В Приморье мужчина «обнёс» ювелирный на 200 тысяч на глазах у продавца и сбежал

За совершенное преступления мужчина может лишиться свободы на четыре года.
В Большом Камне мужчина в балаклаве и с деревянной палкой ограбил на 200 тысяч рублей ювелирный магазин по улице Карла Маркса. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что в ювелирный магазин зашел мужчина балаклаве. Деревянной палкой он разбил витрины и похитил ювелирные изделия на сумму 200 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятия была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний приморец. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.
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