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В Приморье мужчина «обнёс» ювелирный на 200 тысяч на глазах у продавца и сбежал

В Приморье мужчина «обнёс» ювелирный на 200 тысяч на глазах у продавца и сбежал

Автор:
23 октября 2023 09:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Разбил витрины   в балаквале   криминал   ограбление   ювелирный магазин   
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За совершенное преступления мужчина может лишиться свободы на четыре года.

В Большом Камне мужчина в балаклаве и с деревянной палкой ограбил на 200 тысяч рублей ювелирный магазин по улице Карла Маркса. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.


Установлено, что в ювелирный магазин зашел мужчина балаклаве. Деревянной палкой он разбил витрины и похитил ювелирные изделия на сумму 200 тысяч рублей.


В ходе оперативно-розыскных мероприятия была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний приморец. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.


Источник:

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Метки: Видео   Разбил витрины   в балаквале   криминал   ограбление   ювелирный магазин   
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3  комментария
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9k
krivsan 3 часа назад
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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Властелин Час назад
Хозяин расслабленный жидоба. Почему дверь не на замке с кнопкой? Почему витрины не противоударные? Может продает барахло?
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
неаккуратненько как-то!
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