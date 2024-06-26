Нападение вооруженных подростков на ювелирный магазин попало на видео

В воскресенье, 23 июня, трое юных злоумышленников вступили в противостояние с владельцем торговой точки и его сыном. В ходе потасовки мужчина получил серьёзную травму головы. Позже он был госпитализирован. Родственники владельца магазина и клиенты заведения не пострадали. Спустя некоторое вся преступная троица была задержана. Им предъявлены обвинение в грабеже при отягчающих обстоятельствах.