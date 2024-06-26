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Нападение вооруженных подростков на ювелирный магазин попало на видео

Нападение вооруженных подростков на ювелирный магазин попало на видео

Автор:
26 июня 2024 07:30
Метки: Видео   Новая Зеландия   грабители   инцидент   нападение   ювелирный магазин   
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В Папатоэтое (пригород Окленда, Новая Зеландия), трое подростков возрастом 15, 16 и 17 лет напали на ювелирный магазин, принадлежащий выходцам из Индии. Камера наблюдения запечатлела короткое противостояние владельца торговой точки со злоумышленниками.

В воскресенье, 23 июня, трое юных злоумышленников вступили в противостояние с владельцем торговой точки и его сыном. В ходе потасовки мужчина получил серьёзную травму головы. Позже он был госпитализирован. Родственники владельца магазина и клиенты заведения не пострадали. Спустя некоторое вся преступная троица была задержана. Им предъявлены обвинение в грабеже при отягчающих обстоятельствах.

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Метки: Видео   Новая Зеландия   грабители   инцидент   нападение   ювелирный магазин   
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Вадим Игнатьев 18 минут назад
Местные мастурбеки , которые маори ?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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