Нападение вооруженных подростков на ювелирный магазин попало на видео

В Папатоэтое (пригород Окленда, Новая Зеландия), трое подростков возрастом 15, 16 и 17 лет напали на ювелирный магазин, принадлежащий выходцам из Индии. Камера наблюдения запечатлела короткое противостояние владельца торговой точки со злоумышленниками.
В воскресенье, 23 июня, трое юных злоумышленников вступили в противостояние с владельцем торговой точки и его сыном. В ходе потасовки мужчина получил серьёзную травму головы. Позже он был госпитализирован. Родственники владельца магазина и клиенты заведения не пострадали. Спустя некоторое вся преступная троица была задержана. Им предъявлены обвинение в грабеже при отягчающих обстоятельствах.
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