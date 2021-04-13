FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12089 постов • 2617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями

Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   неудача   опьянение   прикол   фейл   
3782
1
1
Девушка записала видеоролик, в котором похвасталась количеством выпитых алкогольных коктейлей. После выпитого героине ролика захотелось подурачиться и это вышло ей боком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   видео   неудача   опьянение   прикол   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Peter Griffin 3 часа назад
Drunk Lives Matter.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Александр 3 минуты назад
Может фанатка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Хорошенькая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
SavageTi Полчаса назад
Для тиктока сойдет. Чего не сделаешь ради просмотров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
558
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Если в башне по#нь, то тут не поможешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик Полчаса назад
Красава.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
gilgull 39 минут назад
Браво!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mtonaka 50 минут назад
Откуда взялся такой промежуток между зубами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Александр Туманов 51 минуту назад
Вот ей новый парень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Jackson-Motor Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
z0_0b Час назад
Щикарно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
587
vetallica Час назад
экзамен не сдан, приходите в следующем году
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
366
Алексей Гулевич 2 часа назад
ну нормально, цель же такая была? попасть в тикжопток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Нормально. Красиво даже, говорят, где то это...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Evil 2 часа назад
ШурА, версия 2.0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Олег 2 часа назад
зато теперь она будет котироваться в оральных ласках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 2 часа назад
Там убться запросто можно было, повезло.
Например башкой об спинку чугунной скамейки... Или угол...
Открытая ЧМТ, мозги по асфальту...
А зубы... выбивание оных поглотило часть энергии и смягчило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 2 часа назад
зубы чуток не так выбила, но пойдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−3
546
накладчик в угол 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 3 часа назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото) Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото) Со стороны выглядит смешно, или Наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами Со стороны выглядит смешно, или Наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

957878



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
0
153
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
2
62
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
﻿
Набирающие популярность в сообществах
4 крутых, но малоизвестных триллера
4
8
4 крутых, но малоизвестных триллера
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
0
29
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#люди#в мире#интересное#автомобили#новости#гагарин#День Космонавтики
#Юмор#Россия#автомир#факты#дети#картинки#животные#прикольные#отдых#познавательно
#интересно#СССР#космос#прикол#сша#подборка#комментарии#актеры#позитив#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться