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Солдат получил критический урон на военных сборах

Солдат получил критический урон на военных сборах (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 11:14
Сообщество : Военное
Метки: армия   видео   военное   военные сборы   неудача   фейл   
1357
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Во время военных сборов несколько солдат отрабатывали переноску раненого товарища в условиях джунглей. Одному из военнослужащих не повезло и он занял место на носилках.

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Метки: армия   видео   военное   военные сборы   неудача   фейл   
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19  комментариев
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"критический урон"
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Блэт, и сюда переводчики с АлиЭкспресса добрались...
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513
Alex 4 минуты назад
Лесные Демоны, угроза коммунистов

Норм так вояки на операции для рядового транса экономят
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88k
сапер Водичка 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
- Щенок! Да я воевал, и даже получил ранение!
- А что за ранение? Расскажешь?
- ...

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20k
Михаил Сметанкин 18 минут назад
- Щенок! Да я воевал, и даже получил ранение?
- А что за ранение? Расскажешь?
- ...
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4k
Димыч Полчаса назад
На "вьетнамскую" ловушку он ещё не напарывался. Этот случай называется - смотри, куда идёшь.
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2k
Заряд бодрости Час назад
какие они все низкорослые и коротконогие...
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4k
Sanar Час назад
Ужас, им на военных сборах даже оружие выдают, мы же тупо бухаем все сборы и иногда технику видим, опыт не пропьёшь и без яиц со сборов ещё никто не вернулся.
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Какая у них контрацепция суровая...
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Как они воевать то собираются? На ровном месте калечатся.
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369
Rakkaus 2 часа назад
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Picard

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