Солдат получил критический урон на военных сборах

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Во время военных сборов несколько солдат отрабатывали переноску раненого товарища в условиях джунглей. Одному из военнослужащих не повезло и он занял место на носилках.
Травма, которую не пожелаешь даже злейшему врагу. Ох уж эти "вьетнамские ловушки".
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