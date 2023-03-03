Настоящая лавина снега обрушилась с крыши дома на двух женщин в Кузбассе

Прокуратура начала проверку.
В городе Тайга Кемеровской области две пожилые женщины едва не погибли под глыбой льда, которая обрушилась на них с крыши здания. Инцидент, как пишут СМИ, произошёл ещё 24 февраля, но видеоролик с камеры наблюдения обнародовали только сейчас.
В ролике видно, что снега было настолько много, что его "поток" унёс женщин на проезжую часть. И им ещё повезло, что не оказались погребёнными под этой лавиной.
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Прокуратура Кемеровской области начала проверку только сегодня — после публикации ролика. Надзорное ведомство планирует проверить исполнение собственником здания закона о благоустройстве.
Насколько известно, женщины, попавшие под снежную глыбу, серьёзно не пострадали и в больницу не обращались.
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