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Настоящая лавина снега обрушилась с крыши дома на двух женщин в Кузбассе

Настоящая лавина снега обрушилась с крыши дома на двух женщин в Кузбассе

Автор:
03 марта 2023 11:24
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   женщины   кемерово   крыша   лавина   прокуратура   снег   
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Прокуратура начала проверку.

В городе Тайга Кемеровской области две пожилые женщины едва не погибли под глыбой льда, которая обрушилась на них с крыши здания. Инцидент, как пишут СМИ, произошёл ещё 24 февраля, но видеоролик с камеры наблюдения обнародовали только сейчас.

В ролике видно, что снега было настолько много, что его "поток" унёс женщин на проезжую часть. И им ещё повезло, что не оказались погребёнными под этой лавиной.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку только сегодня — после публикации ролика. Надзорное ведомство планирует проверить исполнение собственником здания закона о благоустройстве.

Насколько известно, женщины, попавшие под снежную глыбу, серьёзно не пострадали и в больницу не обращались.

Источник:

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Метки: видео   женщины   кемерово   крыша   лавина   прокуратура   снег   
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Maikl 42 минуты назад
КРУПНО повезло
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4k
foggen2 14 минут назад
Крупно ПОВЕЗЛО.
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