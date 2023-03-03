Настоящая лавина снега обрушилась с крыши дома на двух женщин в Кузбассе

В городе Тайга Кемеровской области две пожилые женщины едва не погибли под глыбой льда, которая обрушилась на них с крыши здания. Инцидент, как пишут СМИ, произошёл ещё 24 февраля, но видеоролик с камеры наблюдения обнародовали только сейчас.



В ролике видно, что снега было настолько много, что его "поток" унёс женщин на проезжую часть. И им ещё повезло, что не оказались погребёнными под этой лавиной.