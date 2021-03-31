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Катрин Шумская, которая зарегистрирована в TikTok как @kate_johansson, предстает в образе голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. В частности, девушка копирует звезду в роли Черной вдовы из франшизы о «Мстителях».
Катрин начала выкладывать все больше роликов в образе Черной вдовы, а также написали в описании своей страницы TikTok следующее: «Ваша Скарлетт, только ближе».
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