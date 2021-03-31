FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4754 поста • 657 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Двойник Скарлетт Йоханссон из России: девушка удивила пользователей сети

Двойник Скарлетт Йоханссон из России: девушка удивила пользователей сети (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 08:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   двойник   косплей   мстители   скарлетт йоханссон   черная вдова   
471
1
1
Катрин Шумская, которая зарегистрирована в TikTok как @kate_johansson, предстает в образе голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. В частности, девушка копирует звезду в роли Черной вдовы из франшизы о «Мстителях».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: видео   двойник   косплей   мстители   скарлетт йоханссон   черная вдова   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
235
Сергей 45 минут назад
таки да, сходство присутствует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov 12 минут назад
Крупская в молодости. У Владимира Ильича-то губа не дура!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Михаил Тарасов 47 минут назад
Да.... Сисек ей явно не хватает...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ПаганецЪ Михаил Тарасов 15 минут назад
Ничего, на стримах денег наберёт - сделает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA Час назад
Лицом-то она похожа, но в главном - прилично не дотягивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $ Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $ Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города Юная падаванка вышла победителем в схватке с темной стороной силы Юная падаванка вышла победителем в схватке с темной стороной силы Косплееры выходят на новый уровень Косплееры выходят на новый уровень Когда твой отец оказался похож на ресторанного критика из мультфильма «Рататуй» Когда твой отец оказался похож на ресторанного критика из мультфильма «Рататуй» Мстители: бассейная версия Мстители: бассейная версия
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

325753



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере
1
152
"Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере
Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х
4
60
Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женам подводников начали вручать спецмедаль
0
37
Женам подводников начали вручать спецмедаль
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
1
54
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#Россия#интересное#СССР#подборка#позитив#автомобили#факты#настроение
#фото#животные#прикол#дтп#люди#аварии#автомир#забавно#авария дня#смешные
#история#интересно#приколы#кино#авто аварии#дикие животные#прикольные#суэцкий канал#комментарии#сша

На что жалуетесь?

Вернуться