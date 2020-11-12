Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города

Любитель острых ощущений и мультфильмов компании Дисней перевоплотился перед недавним Хэллоуином в персонажа мультсериала «Утиные истории» Уткоробота (GizmoDuck) и прокатился на моноколесе по улицам своего города. Косплей удался и надолго запомнился автомобилистам и случайным прохожим.
Немногочисленные прохожие ловили легкие приступы ностальгии, когда мимо них проезжал знакомый с детства и юности персонаж знаменитого мультсериала.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рыбака посетила большая удача
- С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения
- Забавный сувенир на злобу дня
- Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру
- Когда твой отец оказался похож на ресторанного критика из мультфильма «Рататуй»
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Братья Гаффс такому накостыляют