FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10984 поста • 2450 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города

Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 12:28
Сообщество : Юмор
Метки: Гизмо   Уткоробот   видео   косплей   ностальгия   прикол   
358
1
1
Любитель острых ощущений и мультфильмов компании Дисней перевоплотился перед недавним Хэллоуином в персонажа мультсериала «Утиные истории» Уткоробота (GizmoDuck) и прокатился на моноколесе по улицам своего города. Косплей удался и надолго запомнился автомобилистам и случайным прохожим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Гизмо   Уткоробот   видео   косплей   ностальгия   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Рекламщик 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Час назад
Не знаю, хлипенький какой-то
Братья Гаффс такому накостыляют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 часа назад
когда жопа шире плеч... не стоит косплеить подобных персонажей
уе*бище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило (7 фото) Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило (7 фото) Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру Когда твой отец оказался похож на ресторанного критика из мультфильма «Рататуй» Когда твой отец оказался похож на ресторанного критика из мультфильма «Рататуй» Жутковатый косплей живого лего-человечка Жутковатый косплей живого лего-человечка Забавный сувенир на злобу дня Забавный сувенир на злобу дня С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения С каким отношением приходится сталкиваться людям во время обращения в госучреждения
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

592220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына
1
127
"Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына
Чьими голосами говорили актеры советского кино
2
32
Чьими голосами говорили актеры советского кино
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пышные Оладьи как пух!
9
11
Пышные Оладьи как пух!
Cамая милая собака в мире
0
16
Cамая милая собака в мире
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#прикольные#россия#смешные#автомобили#сша#бразилия
#юмор#животные#история#интересное#в мире#актеры#на различный вкус#москва#позитив#китай
#интересно#кино#авария#автомир#люди#картинки#авто авария#подборка#коронавирус#милота

На что жалуетесь?

Вернуться