Парняга всё правильно говорит . В каждом слове истина .
ОСТОРОЖНО МАТ !!! "Крик души" называется всё таки !!!
Ветка одного куба !!! (1 видео)
Парняга всё правильно говорит . В каждом слове истина .
И да, про кумиров, всяких бузовых и маргенштернов. Да фигня это все! Вспоминаю свою молодость: Цой, Ласковый май, Сектор газа, Красная плесень, Металлика, Та Ту, Мановар и другое. Помню как батя ворчал, типа, это не музыка, а акустический мусор! Вот Высоцкий, Розенбаум это да! Типа, потерянное и тупое поколение. Теперь наша очередь осуждать молодежь за музыку и называть их тупым поколением.
Я думал он под конец застрелится, так ему хреново. И все-то у него плохие, всё у него неправильно. Чайковского опять же знает...
А сам-то что сделал? Может быть в школу учителем пошёл, чтобы молодёжь правильно воспитывать? Или может быть дело какое интересное затеял, чтобы отыскать юные таланты и дать им дорогу, дабы делали они что-нибудь полезное для общества? А может быть он своим примером показал, как нужно жить? Может быть в общественном дворе деревья посадил? Или для детишек игровую площадку сделал? Ну или наконец собрал друзей и почистил с ними соседние лесопосадки? Нет?
Ну тогда да. Остаётся только одно. Сидеть с кислой рожей и сетовать на то, что весь мир в жопе...
И может быть он даже что-то сделал...
Хотя, если честно, он больше напоминает грустящего выпивоху или пубертатного подростка, увеличенный гормональный фон которого приносит в его мечущуюся душу какое-то неосознанное неудовлетворение жизнью.
Что же касается его правоты, то... Не соглашусь с вами. Всё зависит от окружения в котором вы живёте. Иначе говоря, вы сами делаете свой мир. На мой взгляд среди молодёжи очень много грамотных, талантливых людей, в том числе и с активной гражданской позицией. С восприятием мира всегда так: Если вы попадёте "на нары", то весь ваш мир будет состоять из воров и бандитов и вам будет казаться, что весь мир состоит только из них. А если в общество художников или изобретателей - то ваш мир будет наполнен интересными людьми и делами и вам уже будет казаться, что все в мире придумывают и изобретают.
Это, кстати, касается не только реальной жизни, но и виртуальной. Зайдите на ютуб и не ищите там "снимателей еды", а смотрите каналы людей, которые что-то придумывают и делают. Буквально через некоторое время, весь ютуб для вас будет заполнен таким весьма полезным и интересным контентом и вам не придётся страдать от засилия "продавщиц жоп".
Хвастовство - это порок!... Хотя...
Ну вот, например, я не сижу и не ною по-поводу заката мира. Чем не добродетель?
Если уж собрался такую тему поднять, то хоть сам изьясняйся не сленгом этих же блогеров.