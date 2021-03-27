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Ветка одного куба !!!

Ветка одного куба !!! (1 видео)

Автор:
27 марта 2021 16:12
Метки: видео   крик души   кубики   основной раздел   

Парняга всё правильно говорит . В каждом слове истина .
ОСТОРОЖНО МАТ !!! "Крик души" называется всё таки !!!

MatveiVainrub

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Метки: видео   крик души   кубики   основной раздел   
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786
Вадим 2 часа назад
Как же он прав!!!
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291
Сергей Полчаса назад
в целом, все правильно, но! Надо бы узнать у того, кто "за пятнашку машет месяц кувалдой", какие события в жизни его к этому привели? Учился на "тройки"? бухал со школы? из ПТУ отчислили? попал в армейку? После на работу? образования толком нет, навыков работы нет, специальности нет. Хорошо умеет бухать и вздыхать, типа, "такую страну разворовали". Над собой не работает. Скилы по профессии не прокачивает. Другую профессию не получает. Вот и вся его жизнь. Кто хочет чего то добиться, обязательно добьется. А кого и пятнашка устраивает, то это его выбор.
И да, про кумиров, всяких бузовых и маргенштернов. Да фигня это все! Вспоминаю свою молодость: Цой, Ласковый май, Сектор газа, Красная плесень, Металлика, Та Ту, Мановар и другое. Помню как батя ворчал, типа, это не музыка, а акустический мусор! Вот Высоцкий, Розенбаум это да! Типа, потерянное и тупое поколение. Теперь наша очередь осуждать молодежь за музыку и называть их тупым поколением.
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3k
panama Час назад
Браво!!!
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10k
котегRUS Час назад
Побольше бы таких толковых молодых людей!
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19k
ПаганецЪ Час назад
Пусть лучше Маск на Марс заберёт этих вжопенхернов со всеми поклонниками. И оставит там. С мешком картохи.
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10k
ss Час назад

Я думал он под конец застрелится, так ему хреново. И все-то у него плохие, всё у него неправильно. Чайковского опять же знает...
А сам-то что сделал? Может быть в школу учителем пошёл, чтобы молодёжь правильно воспитывать? Или может быть дело какое интересное затеял, чтобы отыскать юные таланты и дать им дорогу, дабы делали они что-нибудь полезное для общества? А может быть он своим примером показал, как нужно жить? Может быть в общественном дворе деревья посадил? Или для детишек игровую площадку сделал? Ну или наконец собрал друзей и почистил с ними соседние лесопосадки? Нет?
Ну тогда да. Остаётся только одно. Сидеть с кислой рожей и сетовать на то, что весь мир в жопе...
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10k
ss panama 51 минуту назад
Ты наверное думаешь, что я сейчас встану в третью позицию и начну тебе рассказывать, что я сделал за свою жизнь?
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3k
panama ss 49 минут назад
Это нужно было сделать в первую очередь
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10k
ss MatveiVainrub 45 минут назад
Естественно мнение... Что тут скажешь?
И может быть он даже что-то сделал...
Хотя, если честно, он больше напоминает грустящего выпивоху или пубертатного подростка, увеличенный гормональный фон которого приносит в его мечущуюся душу какое-то неосознанное неудовлетворение жизнью.

Что же касается его правоты, то... Не соглашусь с вами. Всё зависит от окружения в котором вы живёте. Иначе говоря, вы сами делаете свой мир. На мой взгляд среди молодёжи очень много грамотных, талантливых людей, в том числе и с активной гражданской позицией. С восприятием мира всегда так: Если вы попадёте "на нары", то весь ваш мир будет состоять из воров и бандитов и вам будет казаться, что весь мир состоит только из них. А если в общество художников или изобретателей - то ваш мир будет наполнен интересными людьми и делами и вам уже будет казаться, что все в мире придумывают и изобретают.
Это, кстати, касается не только реальной жизни, но и виртуальной. Зайдите на ютуб и не ищите там "снимателей еды", а смотрите каналы людей, которые что-то придумывают и делают. Буквально через некоторое время, весь ютуб для вас будет заполнен таким весьма полезным и интересным контентом и вам не придётся страдать от засилия "продавщиц жоп".
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10k
ss panama 42 минуты назад
Ну да. Щ-щас. Только штаны подтяну.

Хвастовство - это порок!... Хотя...
Ну вот, например, я не сижу и не ною по-поводу заката мира. Чем не добродетель?
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25k
MatveiVainrub Автор поста ss 41 минуту назад
Помоему Рахманинов , Королёв и Рокосовский действительно люди с которых можно и нужно брать пример . Просто эти имена первые пришли этому парню в голову ( на эмоциях говорит ) есто много других достойных людей . И все те кто приходят в голову мне лучше чем Моргенштерн в любом случае . Поэтому парень полюбому прав .
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46k
Albert GER 2 часа назад
Ветки, кубы... автор лес заготавливает?
Если уж собрался такую тему поднять, то хоть сам изьясняйся не сленгом этих же блогеров.
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19k
ПаганецЪ Albert GER Час назад
А другим языком объясни - не то, что не поймут, а и слушать не станут.
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