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Акуна матата: котята играют на спящем поросенке

Акуна матата: котята играют на спящем поросенке (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 11:31
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   милота   поросенок   филиппины   
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Житель Филиппин запечатлел своего годовалого поросенка по имени Бэйб в окружении котят. Маленькие пушистые сорванцы играли на своем упитанном друге, что впрочем его нисколько не смущало.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   поросенок   филиппины   
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4  комментария
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23k
Vazari Час назад
Акуна Матата! Маман на всякий случай подтянулась, посмотреть, что все ок)
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1k
Инквизитор РФ 12 минут назад
Довольный как кабан
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1k
Йожык Час назад
Хороши массажисты
И самим весело и клиент доволен
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3k
Том Сойер Йожык 50 минут назад

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