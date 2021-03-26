Акуна матата: котята играют на спящем поросенке

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Житель Филиппин запечатлел своего годовалого поросенка по имени Бэйб в окружении котят. Маленькие пушистые сорванцы играли на своем упитанном друге, что впрочем его нисколько не смущало.
Похоже, что особый филиппинский массаж только укрепил сон поросенка с отличной прической.
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