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Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом

Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Сварщик   видео   пожар   сварка   слабоумие и отвага   техника безопасности   
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Сварщик пренебрег всеми возможными правилами техники безопасности во время работы и устроил пожар. Затем он решил потушить загоревшееся топливо мойкой высокого давления и сделал только хуже.

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Метки: Сварщик   видео   пожар   сварка   слабоумие и отвага   техника безопасности   
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28  комментариев
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13k
aalexey3 2 часа назад
Нужный человек! Если вдруг война, то его можно в тыл к врагу забросить в качестве механика - мастера на все руки!
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2k
Semen 55 секунд назад
Ну, что тут скажешь, одно ясно, что советское образование не про него, он не учился...
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286
Александр 4 минуты назад
Даже жив остался! В этот раз повезло....
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5k
z0_0b 6 минут назад
Ого, прям мастер во все тяжкие
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2k
Mellivora 9 минут назад
Этого идиота надо было брезентом накинуть и киздить....
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1k
TruckerOrphan 22 минуты назад
Судя по косвенным признакам это не сварщик, а сам водитель-хозяин. Сварщик перед работой все проверит, несколько раз доводилось варить баки, так сварщики хрен работать начинали пока не проверили как бак промыт.
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58k
Опиум для народа TruckerOrphan 3 минуты назад
Можно без промывки. Заполняешь полностью водой и варишь. Но не солярой,как некоторые дебилы советуют.
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995
Onionkin Полчаса назад
Техника безопасность на высоте!!! В трусах варить!
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15k
Пронька Грезной Полчаса назад
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7k
Ntvl 48 минут назад
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7k
Tamdima 50 минут назад
Они случайно не родственники?
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5k
Trenzel2003 56 минут назад
Вот почему нужно нанимать на работу профессионала, а не "Васю" который может все!
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64
vtoroyshans 56 минут назад
сварщик в трусах. теперь я видел всё...
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7k
Tamdima 56 минут назад
Рукодельных дел мастер
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5k
corell Tamdima 50 минут назад
Рукожопых дел мастер.
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854
Александр Туманов 56 минут назад
У кого-то будет секс.
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97
alex 59 минут назад
старый мудак! доживут до седых мудей, а мозгов ни на грамм
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270k
Сашка alex 16 минут назад
мудак с возрастом не становится мудрецом, он становится старым мудаком )))
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10k
El Niño Час назад
Кажется, он раньше был шашлычником: отлично раздул!!!
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1k
Михаил Час назад
Сварщик в трусах и сланцах.
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8k
Vacony Час назад
он что полный бак варил ?
и там бензин был или дизель интересно ?
и тушить надо было пеной..
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34k
kalinser 2 часа назад
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9k
Василий Сургайло kalinser Час назад
Слабоумие и слабоумие! Отвагой здесь и не пахнет
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12k
Совранский 2 часа назад
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1k
Палыч 2 часа назад
Баян!
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seller-k Палыч 2 часа назад
Не баян, а классика.
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