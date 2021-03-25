Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом

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Сварщик пренебрег всеми возможными правилами техники безопасности во время работы и устроил пожар. Затем он решил потушить загоревшееся топливо мойкой высокого давления и сделал только хуже.
Отличный план. Надёжный, как швейцарские часы
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и там бензин был или дизель интересно ?
и тушить надо было пеной..