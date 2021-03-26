Впервые в истории: Три АПЛ России всплыли из-подо льда в Арктике

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации", - отметил Путин предваряя доклад командующего. В ходе экспедиции Минобороны в Арктику, военные провели более 40 мероприятий. Среди них: всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев, полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31, а также практическая торпедная стрельба из-подо льда.

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«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — подчеркнул главком ВМФ.

Всплытие атомных подводных крейсеров, сразу трёх, в зоне с ограниченным радиусом в 300 метров, произошло впервые в истории ВМФ РФ. Кроме того, в рамках мероприятия произошла и учебная стрельба торпедой, выпущенной с оной из АПЛ из-подо льда. Как доложил президенту Главком ВМФ, произошла успешная практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — заявил главком ВМФ России.

Российский МИД прокомментировал масштабные мероприятия Минобороны РФ в Арктике. Как заявил МИД, Россия обеспечила безопасность в Арктике в связи с возрастающим вниманием НАТО к региону. Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил сегодня СМИ: "Безопасность в Арктическом регионе надежно гарантирует Северный флот, который отражает все риски и военные угрозы национальной безопасности, в том числе и перспективные. Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства".

фото: скриншот, видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка