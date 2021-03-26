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Впервые в истории: Три АПЛ России всплыли из-подо льда в Арктике

Впервые в истории: Три АПЛ России всплыли из-подо льда в Арктике (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 18:45
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Россия   апл   арктика   армия россии   вмф   новости   три АПЛ всплыли в Арктике   три АПЛ всплыли из-подо льда   
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Москва, Впервые в истории из-подо льда в Арктике всплыли сразу три российские атомные подлодки на расстоянии 300 метров друг от друга. Об успешном учении доложено Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. Минобороны обнародовало кадры всплытия АПЛ.

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Метки: Россия   апл   арктика   армия россии   вмф   новости   три АПЛ всплыли в Арктике   три АПЛ всплыли из-подо льда   
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16  комментариев
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5k
citrus1 4 часа назад
Вообще это конечно грандиозно, но пацаны ...осторожно не въ..битесь
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3k
RALEXXX 3 минуты назад
Уррряяяя!!!
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1k
Roman 44 минуты назад
А ниче так работа у их пиарщиков ... сидят такие ребята лбы чешут, как министерство отпиарить:

- A давайте сбросим танк из космоса и все это время из люка будет торчать командир, отдавать честь и держать флаг РФ!
- Не, сложно и не безопасно!
- А давайте парашютистов запустим на ракете в космос, а обратно они спустятся на парашютах и такие во все стороны из автоматов тратааатат!
- Не, еще не вернутся назад!
- Блин ну пусть тогда 10 подлодок всплывет посреди северного полюса, а мы эпичное видео снимем в это время.
- У нас сейчас могут это сделать только 3 лодки.
- Офф... ну ладно давайте три.

Экипажи подлодок после получения приказа: o_O че бля, втроем сразу?
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16k
Robin Hood 3 часа назад
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31k
Alex 3 часа назад
Круто!
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1k
AРТУР ITA 4 часа назад
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Буратино 4 часа назад
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2k
Наблюдатель 4 часа назад
Либеральные пуканы заряжай! Ба-бах!!! Ба-бах!!!
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175
Вано 4 часа назад
А зачем? Зачем 3 АПЛ в радиусе 300 метров? Что б вероятный противник одним махом всех троих убивахом?
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1k
AРТУР ITA Вано 4 часа назад
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10k
Иван Васильевич Вано 3 часа назад
Перестань задавать неудобные вопросы! Данная новость предполагает лишь невероятный всплеск патриотизма у определённой категории граждан! Зачем трём АПЛ собираться в одном месте, подвергая себя опасности быть уничтоженными одним ударом, кроме как PR-акция, не подразумевается!

Улыбаемся и машем!


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1k
Леонид Иван Васильевич 3 часа назад
А можно сценарий уничтожения данных АПЛ в Арктике , кто может, и главное чем?
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80k
Taras Kozalupko Вано 2 часа назад
Запланированная точка пуска. Надо выйти точно на нее.
В ролике кстати видно следы от техники на снегу, лодки ждали в этом районе, снимали всплытие с беспилотника.
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10k
Иван Васильевич Леонид 2 часа назад
Да какой здесь может быть сценарий! Плыви куда хочешь, всплывай где вздумается и мочи тупых пиндосов, соревнуясь экипажами стратегических АПЛ в жарке шашлыка на одной льдине!


Всё это, конечно, в эротических фантазиях дебил-патриотов, на которых и рассчитана подобная клюква! В реалии же каждая стратегическая субмарина при выходе из базы берётся на контроль средствами слежения и поражения НАТО, начиная от спутников и системы СОПО, и заканчивая группировкой подлодок-охотников на АПЛ!
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55k
Парагвайский шпион 5 часов назад
А че, пусть американских коллег позовут - поделятся опытом. Презентацию сделают.
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10k
Джон Уик 5 часов назад
Хорошо они всплыли а вот их лёд не скуёт пока они на поверхности
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