Впервые в истории: Три АПЛ России всплыли из-подо льда в Арктике

Москва, Впервые в истории из-подо льда в Арктике всплыли сразу три российские атомные подлодки на расстоянии 300 метров друг от друга. Об успешном учении доложено Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. Минобороны обнародовало кадры всплытия АПЛ.
Об успешном испытании в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» президенту доложил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов. Главком ВМФ доложил президенту, что всплытие АПЛ произошло ещё 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.
"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации", - отметил Путин предваряя доклад командующего. В ходе экспедиции Минобороны в Арктику, военные провели более 40 мероприятий. Среди них: всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев, полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31, а также практическая торпедная стрельба из-подо льда.
«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — подчеркнул главком ВМФ.
Всплытие атомных подводных крейсеров, сразу трёх, в зоне с ограниченным радиусом в 300 метров, произошло впервые в истории ВМФ РФ. Кроме того, в рамках мероприятия произошла и учебная стрельба торпедой, выпущенной с оной из АПЛ из-подо льда. Как доложил президенту Главком ВМФ, произошла успешная практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность.
«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — заявил главком ВМФ России.
Российский МИД прокомментировал масштабные мероприятия Минобороны РФ в Арктике. Как заявил МИД, Россия обеспечила безопасность в Арктике в связи с возрастающим вниманием НАТО к региону. Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил сегодня СМИ: "Безопасность в Арктическом регионе надежно гарантирует Северный флот, который отражает все риски и военные угрозы национальной безопасности, в том числе и перспективные. Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства".
фото: скриншот, видео: Минобороны РФ ,текст: Александр Точка
Источник:
- "Замечательный" сосед из Мурино
- Офицер британского флота снималась в порно на секретной подлодке
- Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
- Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности
- В Алтайском крае нескольких пассажиров поезда высадили в сугроб
Понравилось46
- A давайте сбросим танк из космоса и все это время из люка будет торчать командир, отдавать честь и держать флаг РФ!
- Не, сложно и не безопасно!
- А давайте парашютистов запустим на ракете в космос, а обратно они спустятся на парашютах и такие во все стороны из автоматов тратааатат!
- Не, еще не вернутся назад!
- Блин ну пусть тогда 10 подлодок всплывет посреди северного полюса, а мы эпичное видео снимем в это время.
- У нас сейчас могут это сделать только 3 лодки.
- Офф... ну ладно давайте три.
Экипажи подлодок после получения приказа: o_O че бля, втроем сразу?
Улыбаемся и машем!
В ролике кстати видно следы от техники на снегу, лодки ждали в этом районе, снимали всплытие с беспилотника.
Всё это, конечно, в эротических фантазиях дебил-патриотов, на которых и рассчитана подобная клюква! В реалии же каждая стратегическая субмарина при выходе из базы берётся на контроль средствами слежения и поражения НАТО, начиная от спутников и системы СОПО, и заканчивая группировкой подлодок-охотников на АПЛ!