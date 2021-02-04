"Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х

Юное дарование станцевало под хит 1999 года "Freestyler" финского музыкального коллектива Bomfunk MC's. Мальчик совершенно не стеснялся присутствующих рядом девочек и заряжал всех позитивом.
Похоже, что танец у него в крови.
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