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"Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х

"Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Bomfunk MC's   Freestyler   видео   дети   позитив   прикол   танец   фристайло   
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Юное дарование станцевало под хит 1999 года "Freestyler" финского музыкального коллектива Bomfunk MC's. Мальчик совершенно не стеснялся присутствующих рядом девочек и заряжал всех позитивом.

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Метки: Bomfunk MC's   Freestyler   видео   дети   позитив   прикол   танец   фристайло   
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yahaomsk 2 часа назад
НЕЧЕГО СКАЗАТЬ- КРАСАВЧИК !!!
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Rihovich 45 минут назад
"Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х
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klop 54 минуты назад
Надеюсь не станет навальненком
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