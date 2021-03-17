Злые языки говорят что Байден сейчас лежит в постели под капельницей в стиле Андропова-Черненко, а вместо него используются компьютерная модель, сделанная студентами в Голливуде
Твитер (пока еще не запрещенный на территории Российской Федерации) усиленно банит видео с глюком где, якобы, Байден, дающий интервью первому каналу CNN и на 8 секунде, вопреки всем законам геометрии, его рука оказывается перед микрофоном.
Следите за руками Байдена
А царь то не настоящий! (1 видео)
Злые языки говорят что Байден сейчас лежит в постели под капельницей в стиле Андропова-Черненко, а вместо него используются компьютерная модель, сделанная студентами в Голливуде
При наличии маски проще подсунуть актера.
А вот то что говорят про его болезнь альцгеймера - действительно страшно. Т.е человек почти не соображает что делает. Им как куклой можно крутить он понимать ничего не будет.
У нас проще. У нас плебс не приближается даже на безопасное расстояние. ))
А по факту:
Ну кто в здравом рассудке будет пихать микрофон на уровне .опы где-то сбоку, да так, что видно в кадре? Да и на таком длинном выносе невозможно так сильно, резко, без инерции и с большой амплитудой болтать микрофоном, как это обычно происходит, когда микрофон прямо в руке.
и то, что микрофоны наложены, а не видео ни кому в голову не пришло?
Реально, например сегодня офис нац.разведки США выложил доклад о вмешательстве России в выборы президента США 2020. И полностью опроверг вмешательство Украины