Злые языки говорят что Байден сейчас лежит в постели под капельницей в стиле Андропова-Черненко, а вместо него используются компьютерная модель, сделанная студентами в Голливуде

Твитер (пока еще не запрещенный на территории Российской Федерации) усиленно банит видео с глюком где, якобы, Байден, дающий интервью первому каналу CNN и на 8 секунде, вопреки всем законам геометрии, его рука оказывается перед микрофоном.

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