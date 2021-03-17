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А царь то не настоящий!

А царь то не настоящий! (1 видео)

Автор:
17 марта 2021 17:10
Метки: видео   компьютерная графика?!   президент   сша   

Злые языки говорят что Байден сейчас лежит в постели под капельницей в стиле Андропова-Черненко, а вместо него используются компьютерная модель, сделанная студентами в Голливуде
Твитер (пока еще не запрещенный на территории Российской Федерации) усиленно банит видео с глюком где, якобы, Байден, дающий интервью первому каналу CNN и на 8 секунде, вопреки всем законам геометрии, его рука оказывается перед микрофоном.
Следите за руками Байдена

Booharik
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Метки: видео   компьютерная графика?!   президент   сша   
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3
Alex 3 часа назад
Фейковые здесь только микрофоны.
При наличии маски проще подсунуть актера.
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36k
Вепс 2 часа назад
При том другие объекты на заднем плане вполне себе имеют гладкие переходы.
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18
Андрей 5 минут назад
да ну ерунда.

А вот то что говорят про его болезнь альцгеймера - действительно страшно. Т.е человек почти не соображает что делает. Им как куклой можно крутить он понимать ничего не будет.
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681
Oort 43 минуты назад
Чушь. Микрофоны на длинных ручках, что бы плебс не приближался не опасное расстояние.
У нас проще. У нас плебс не приближается даже на безопасное расстояние. ))
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394
Голосмордора 44 минуты назад
Деменция ходячая.
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4k
crossnet2013 56 минут назад
А мне и вовсе кажется что походка у него как у роботов из Бостон Динамикс.
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8k
Medved Час назад
Чего то в последние дни про Америку постов много. И в основном - "Омериге писда"

А по факту:
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7k
Саша Смирнов Medved 3 минуты назад
По факту микрофон на штанге держат НАД говорящим так, чтобы не попадал в кадр.
Ну кто в здравом рассудке будет пихать микрофон на уровне .опы где-то сбоку, да так, что видно в кадре? Да и на таком длинном выносе невозможно так сильно, резко, без инерции и с большой амплитудой болтать микрофоном, как это обычно происходит, когда микрофон прямо в руке.
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17k
babuby 2 часа назад
Не 8-я, а 10-12.
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
а снимали специально на дверной глазок? в CNN это нома?
и то, что микрофоны наложены, а не видео ни кому в голову не пришло?
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
ни "не видео", а "не Байден" хотел сказать )
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7k
Саша Смирнов Головасыр коричнештанник 2 минуты назад
Наложено то, что "ближе". Если руки заслоняют микрофон, значит руки наложены.
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39k
Элек Мек 4 часа назад
А чЁ нет то, ему 375 лет как Тортилле.
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
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2k
Евгений 4 часа назад
У меня такое впечатление сложилось, что там все такие микрофоны используют, чтобы не подходить близко
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12k
Роберт Шекли 4 часа назад
Да там еще с люком беда - как только рука пересекает изображение люка, то появляется мыло (справа) и артефакты (вертикальные полосы слева)
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3k
Leonid 4 часа назад
И ещё один микрофон
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−128
LoginNaFishkah 4 часа назад
Как-то ещё в 2012м знакомые переехали в США. Я им периодически скидывал с Фишек всякие типа идиотизмы про Америку. После нескольких попыток они не вытерпели и посоветовали мне или перестать смотреть пропаганду или хотя бы их не доставать этим бредом...
Реально, например сегодня офис нац.разведки США выложил доклад о вмешательстве России в выборы президента США 2020. И полностью опроверг вмешательство Украины
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3k
Tuskub LoginNaFishkah 3 часа назад
Украина может вмешиваться только в пюре и неприятные истории
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8k
Фантом 4 часа назад
что....
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740
Сергей 4 часа назад
Идиоты!!! два больших микрофона липовые, а не руки. Царь настоящий.
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63k
Максим 4 часа назад
Чего смотреть за руками.. он когда идет следите за бордюрчиком, отделяющим траву, между его ног))
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59k
Viktor 4 часа назад
Точно, ох дурют ихнего брата, ох дурют!

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53k
pynh 4 часа назад
Пруф на видео cnn есть?
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4k
TirAn 4 часа назад
Нормальная работа. Отдыхаешь а за тебя аватар работает.
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36k
dima423 4 часа назад
да забавно))
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