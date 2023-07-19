В оренбургской клинике пациенты реанимации получили холодный душ в виде потопа с потолка

В больнице Оренбурга прорвало ливнёвую канализацию, и вода с потолка полилась прямо на пациентов и медоборудование. Примечательно, что в этом корпусе совсем недавно провели капитальный ремонт.
В Оренбурге, как и в других городах России, который день льёт дождь. С его последствиями пришлось столкнуться врачам и пациентам клинической больницы им. В.И. Войнова. Больше всего досталось реанимационной палате, в которой находились больные с нарушением мозгового кровообращения. Их спешно эвакуировали, а медоборудование стали сдвигать в сторону, чтобы вода не повредила дорогостоящие приборы.
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Главврач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков заметил, что ни пациенты, ни оборудование в итоге не пострадали - всех и всё успели спасти. По счастью, течь наблюдали лишь в пределах одной палаты - видимо, именно над ней прорвало трубу ливнёвой канализации.
С 2018 года в больнице ведется капитальный ремонт, и в реанимационном корпусе он был сделан совсем недавно. Но, похоже, слив и крыша не выдержали натиска непогоды, а к подрядчикам появился ряд вопросов. Впрочем, главврач заметил, что строители оперативно приступили к гарантийному ремонту в рамках своих обязательств. А вот на вопрос, почему сразу нельзя сделать хорошо и качественнно, скорее всего, ответа не будет.
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p.s. народ озлобленный стал, безобидные каменты минусят, шуток не воспринимают.