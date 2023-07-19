В оренбургской клинике пациенты реанимации получили холодный душ в виде потопа с потолка

Главврач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков заметил, что ни пациенты, ни оборудование в итоге не пострадали - всех и всё успели спасти. По счастью, течь наблюдали лишь в пределах одной палаты - видимо, именно над ней прорвало трубу ливнёвой канализации.

С 2018 года в больнице ведется капитальный ремонт, и в реанимационном корпусе он был сделан совсем недавно. Но, похоже, слив и крыша не выдержали натиска непогоды, а к подрядчикам появился ряд вопросов. Впрочем, главврач заметил, что строители оперативно приступили к гарантийному ремонту в рамках своих обязательств. А вот на вопрос, почему сразу нельзя сделать хорошо и качественнно, скорее всего, ответа не будет.