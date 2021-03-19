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Розыгрыш азартного мужчины

Розыгрыш азартного мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   наперсточник   развод   фокус   шутка   
786
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Хитрый наперсточник решил подшутить над своим знакомым. Мужчина предложил приятелю сыграть в игру, но не уточнил, что в ней невозможно победить. ВИдео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   видео   наперсточник   развод   фокус   шутка   
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Антон Семёныч Час назад
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Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Мы так 35 лет назад одноклассников разыгрывали.
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Я. 13 минут назад
Постановка, но весело.
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Lilian Полчаса назад
"Мы гусские дгуг дгуга не обианываем".
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−58
Владимир 53 минуты назад
выиграть мало,нужно еще уметь уйти с деньгами
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Picard

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