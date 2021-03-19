Розыгрыш азартного мужчины

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Хитрый наперсточник решил подшутить над своим знакомым. Мужчина предложил приятелю сыграть в игру, но не уточнил, что в ней невозможно победить. ВИдео необходимо смотреть со звуком.
Ловкость рук и сплошное мошенничество. Ох уж эти наперсточники.
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