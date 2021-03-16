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Сообщество Без кота и жизнь не та 843 поста • 367 подписчиков подписаться
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Кот тонко намекнул хозяевам, что его пора кормить

Кот тонко намекнул хозяевам, что его пора кормить (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 11:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   еда   животные   кот   миска   прикол   
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Пушистый герой видео придумал довольно необычный способ сообщить хозяевам о своём голоде. Хитрый питомец уселся рядом со своей миской и с невозмутимым видом начал бить ей по полу.

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Метки: видео   еда   животные   кот   миска   прикол   
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Федор Полчаса назад
Мой примерно так же делает)) Так потом за пустую миску еще и обиды на пару дней))
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