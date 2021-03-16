Кот тонко намекнул хозяевам, что его пора кормить

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Пушистый герой видео придумал довольно необычный способ сообщить хозяевам о своём голоде. Хитрый питомец уселся рядом со своей миской и с невозмутимым видом начал бить ей по полу.
А по габаритам кота и не скажешь, что он голодает.
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