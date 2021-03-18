Кормление вредного сивуча на Камчатке

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В каждом крае свои суровые голодные голуби и дворовые котики. В этом вы можете убедиться, посмотрев снятое на Камчатке видео. На опубликованных кадрах местный житель подкармливает ленивого и вредного сивуча.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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