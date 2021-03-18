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Кормление вредного сивуча на Камчатке

Кормление вредного сивуча на Камчатке (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 11:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   еда   животные   интересно   камчатка   прикол   сивуч   
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В каждом крае свои суровые голодные голуби и дворовые котики. В этом вы можете убедиться, посмотрев снятое на Камчатке видео. На опубликованных кадрах местный житель подкармливает ленивого и вредного сивуча.

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Метки: видео   еда   животные   интересно   камчатка   прикол   сивуч   
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6  комментариев
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27k
Fat Lynx 45 минут назад
А чего он вредный? Не, ну здоровью он конечно может навредить если переползет человека или промежду прочим сделает кусь... но зачем в таком случае его прикармливать?
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2k
Сергей 13 минут назад
А в чем вредность этой милоты?
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Где видео - Кормление сивуча собою
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21k
Сибиряк Полчаса назад
Надо его в штат, и оформить как ответственного за утилизацию отходов производства
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12k
хз 57 минут назад
Зря он так, потом эту жирную скотину фиг прогонишь
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6k
Sterling Malory Archer хз Полчаса назад
Наверное чел уволняется с понедельника
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