Неудачное знакомство с виртуальной реальностью

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Игры в виртуальной реальности становятся всё популярнее. Геймер предложил родственнику приобщиться к прекрасному и вручил VR-очки. Однако первый опыт знакомства с виртуальной реальностью вышел не слишком удачным.
Погрузился в виртуальную реальность с головой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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