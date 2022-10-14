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Неудачное знакомство с виртуальной реальностью

Неудачное знакомство с виртуальной реальностью

Автор:
14 октября 2022 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   виртуальная реальность   геймер   люди   технологии   
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Игры в виртуальной реальности становятся всё популярнее. Геймер предложил родственнику приобщиться к прекрасному и вручил VR-очки. Однако первый опыт знакомства с виртуальной реальностью вышел не слишком удачным.
Погрузился в виртуальную реальность с головой.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   виртуальная реальность   геймер   люди   технологии   
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5  комментариев
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38k
Александр Час назад
Была в конце 90х игра - где мужик бегал с двустволкой и мочил гомосеков, а если его ловили - епли в бампер... Это не та игра?
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8k
Shtoppi 36 минут назад
Кажется это должно выглядеть вот так? А то что этот чувак в стену влетел, это все от тупости организатора "знакомства".
Кажется это должно выглядеть вот так? А то что этот чувак в стену влетел, это все от тупости организатора "знакомства".Посмотреть
Кажется это должно выглядеть вот так? А то что этот чувак в стену влетел, это все от тупости организатора "знакомства".
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Помню когда только появились эти шлемы стоят ограничители, что бы никто никуда не вылетел.
Мозг обмануть легко.
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