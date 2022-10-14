Неудачное знакомство с виртуальной реальностью

Игры в виртуальной реальности становятся всё популярнее. Геймер предложил родственнику приобщиться к прекрасному и вручил VR-очки. Однако первый опыт знакомства с виртуальной реальностью вышел не слишком удачным.

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Погрузился в виртуальную реальность с головой.