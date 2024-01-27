Старый холодильник, который даст фору современным моделям

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Умели же раньше делать технику на века! И дело не только в качестве и надежности, но еще и в практичности. Поглядите, например, на этот холодильник 1963 года.
Он же реально удобнее большинства современных моделей.
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Именно такой ресурс был в них заложен согласно указанию Сталина еще в начале 50-х.
У моей сестры на даче до сих пор работает холодильник ЗИЛ 1957 года выпуска.
У меня Юрюзань 1967 года выпуска.
З.Ы. хочу такой
И ! советский "Саратов" - ТОЖЕ!