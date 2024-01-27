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Старый холодильник, который даст фору современным моделям

Старый холодильник, который даст фору современным моделям

Автор:
27 января 2024 10:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Холодильник   в мире   для людей   модель   удобство   
1049
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Умели же раньше делать технику на века! И дело не только в качестве и надежности, но еще и в практичности. Поглядите, например, на этот холодильник 1963 года.

Он же реально удобнее большинства современных моделей.

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Метки: Видео   Холодильник   в мире   для людей   модель   удобство   
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19  комментариев
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38k
albedo 53 минуты назад
Любой советский холодильник, выпущенный до 1970 года имел срок службы 50 лет.
Именно такой ресурс был в них заложен согласно указанию Сталина еще в начале 50-х.
У моей сестры на даче до сих пор работает холодильник ЗИЛ 1957 года выпуска.
У меня Юрюзань 1967 года выпуска.
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4k
cnob7 2 минуты назад
у этих холодосов единственный минус-громкая работа. помню, был на работе ЗИЛ. так когда он включал компрессор, то звук был как у настоящего ЗИЛа. а так-техника на века.
З.Ы. хочу такой
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9k
Роман 5 минут назад
Ну 500$ для того времени не малые деньги. Интересно сравнение ценников с другими холодильниками без такого функционала того же времени.
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31k
Григорий 6 минут назад
Удобные отделения у американского холодильника. И вспоминая старые советские холодильники, что были надежны как танк, надо было к нему еще внутренний механизм отпирания. Я там минут 10 просидел, пока гады, что меня туда засунули, не сжалились и открыли.
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1k
дмитрий викторович Полчаса назад
Вот только, с таким функционалом, смогут купить "не только лишь все....". Цена за функционал поднимается в двое.
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11k
hairov Полчаса назад
Раньше вся техника была лучше, сейчас это ни одному производителю это не выгодно. Если старый холодильник будет работать 50 лет, то новые будут покупать гораздо реже.
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538
Zmey8838 Полчаса назад
Минск II на даче 1968 года. Фреон не меняли. Один раз меняли резину уплотнителя двери
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14k
Ser 47 минут назад
У родителей был Розенлев...68-го до сих пор на даче у сына работает.
И ! советский "Саратов" - ТОЖЕ!
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2k
Егор 54 минуты назад
20 фунтов на полку - маловато будет.
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