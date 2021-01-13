Момент падения промышленного кондиционера с высоты попал на видео

В Окленде (штат Калифорния, США) огромный промышленный кондиционер рухнул на проезжую спустя несколько секунд после того, как его поднял вертолет.
К счастью, никто из рабочих не пострадал. Дорогостоящий кондиционер восстановлению не подлежит.
Первый
блин кондиционер комом.
Первый
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