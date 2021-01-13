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Момент падения промышленного кондиционера с высоты попал на видео

Момент падения промышленного кондиционера с высоты попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 10:58
Метки: в мире   видео   кондиционер   окленд   падение   сша   
511
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В Окленде (штат Калифорния, США) огромный промышленный кондиционер рухнул на проезжую спустя несколько секунд после того, как его поднял вертолет.

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Метки: в мире   видео   кондиционер   окленд   падение   сша   
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5  комментариев
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17k
SolomonA Час назад
Там явно не падение, а сброс. Либо на крюке страховка от перегруза сработала, либо пилот не на ту кнопку нажал...
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2k
Вячеслав Сериков 12 секунд назад
Думал, только у нас такое бывает) отпустило
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331
Иван 19 минут назад
Потому что на двойной узелок привязывать надо было!
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34
Ар 20 минут назад
Мужик каску чуть об колено не разбил, а метерных слов сколько
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34k
dima423 Час назад
первый кондиционер блином скорее, а не комом))
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