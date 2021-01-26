На голову американского пожарного упал кондиционер

В понедельник, 25 января, один из нью-йоркских пожарных получил тяжелые травмы после падения на его голову внешнего блока кондиционера со второго этажа. Происшествие сняла камера наблюдения.
Мужчина получил несколько переломов и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Коллеги пострадавшего говорят, что он, скорее всего, больше не сможет быть пожарным.
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