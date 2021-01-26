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Сообщество Жизнь в США 575 постов • 203 подписчика подписаться
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На голову американского пожарного упал кондиционер

На голову американского пожарного упал кондиционер (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 11:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   кондиционер   нью-йорк   падение   пожарный   сша   
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В понедельник, 25 января, один из нью-йоркских пожарных получил тяжелые травмы после падения на его голову внешнего блока кондиционера со второго этажа. Происшествие сняла камера наблюдения.

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Метки: видео   кондиционер   нью-йорк   падение   пожарный   сша   
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8  комментариев
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19k
SerGProS 2 часа назад
Бедолага..
А выучка до автоматизма, тут же крик: medic!!!
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5k
z0_0b Полчаса назад
Чёж в этой Америке происходит то
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39k
FoxGen Час назад
Хорошо, что в каске был. Теперь похихикает и пойдёт дальше. Как та девочка.
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34k
dima423 3 часа назад
не повезло)
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138
Babich Vita 3 часа назад
подозреваю, что там шейные позвонки посыпались
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586
neo Babich Vita 3 часа назад
Первые два уж точно
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220
Повелитель Бури 3 часа назад
А если бы был без шлема?
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58k
Viktor Повелитель Бури 2 часа назад
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