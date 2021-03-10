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Превосходный домашний VR-комплект для поклонников авиасимуляторов

Превосходный домашний VR-комплект для поклонников авиасимуляторов (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 11:46
Сообщество : Игромир
Метки: авиасимулятор   видео   виртуальная реальность   дополненная реальность   интересно   симулятор   
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Набор гаджетов, который придется по душе многим поклонникам авиасимуляторов. Полное погружение в виртуальную реальность гарантировано!

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Метки: авиасимулятор   видео   виртуальная реальность   дополненная реальность   интересно   симулятор   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
круто но денег надо на 2 логана хватит
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