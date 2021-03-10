Превосходный домашний VR-комплект для поклонников авиасимуляторов

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Набор гаджетов, который придется по душе многим поклонникам авиасимуляторов. Полное погружение в виртуальную реальность гарантировано!
Джойстик, рычаг управления двигателем и кнопки дисплеев синхронизированы между реальным и виртуальным миром
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